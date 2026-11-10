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David Raya revelou, em entrevista exclusiva à GOAL, as divertidas brincadeiras de seus companheiros de Arsenal no vestiário. O goleiro espanhol não poupou detalhes e contou de tudo, desde quem tem o pior gosto musical até quem são os jogadores mais competitivos nos treinos.

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Os bastidores do vestiário

Raya revelou detalhes da convivência no vestiário do Arsenal. O goleiro espanhol participou de uma descontraída sessão de perguntas e respostas sobre seus companheiros de equipe.

Ele não teve receio de fazer críticas bem-humoradas em meio aos elogios. Raya foi convidado a citar nomes sobre diversos assuntos, dos hábitos nas redes sociais às habilidades de sobrevivência.

Os jogadores mais barulhentos e o pior gosto musical

Segundo Raya, o ônibus da equipe raramente é um lugar tranquilo nas viagens para jogos fora de casa. O goleiro espanhol apontou alguns dos jogadores que mais fazem barulho durante os trajetos.

“São alguns”, revelou Raya. “Eu diria Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke], Bukayo [Saka]. Eles jogam Uno e estão sempre gritando.”

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O goleiro também não demorou a apontar quem tem o pior gosto musical do elenco. Raya não hesitou em escolher Madueke como o pior DJ do vestiário e acrescentou que o companheiro “não vai gostar disso”.

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Disputas nos treinos e habilidades na cozinha

Raya também falou sobre o alto nível de exigência nos treinos. Ele apontou o compatriota Mikel Merino como o jogador que mais odeia perder, observando que “ele tem esse espírito competitivo”.

Merino também foi a primeira escolha de Raya para preparar seu jantar, enquanto o goleiro brincou ao recomendar cautela com a comida feita pelo jovem Max Dowman. “Vou dizer Max Dowman porque, obviamente, ele é jovem e ainda não tem as habilidades necessárias”, explicou Raya.

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Entre as outras respostas bem-humoradas, Tommy Setford foi apontado como quem passa mais tempo diante do espelho. Já Piero Hincapie foi citado como o jogador que passa mais tempo no TikTok.

Uma descrição singular de Timber

Por fim, Raya foi perguntado sobre qual companheiro levaria para sobreviver caso ficasse isolado em um deserto. Ele escolheu Jurrien Timber por sua inteligência.

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“Eu diria Jurrien Timber”, afirmou Raya. “Ele é esperto e acho que saberia sobreviver.”