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David Raya revelou as brincadeiras dos companheiros de Arsenal no vestiário em entrevista exclusiva à GOAL. O goleiro espanhol não poupou detalhes e contou desde quem tem o pior gosto musical até quais jogadores são os mais competitivos nos treinos.

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Os bastidores do vestiário

Raya deu uma visão rara da dinâmica do vestiário do Arsenal. O goleiro espanhol participou de uma descontraída sessão de perguntas e respostas sobre seus companheiros de equipe.

Ele não deixou de fazer críticas bem-humoradas em meio aos elogios. Raya foi convidado a citar nomes em diversos assuntos, dos hábitos nas redes sociais às habilidades de sobrevivência.

Os jogadores mais barulhentos e o pior gosto musical

Segundo Raya, o ônibus da equipe raramente é um lugar tranquilo nas viagens para jogos fora de casa. O goleiro espanhol apontou alguns dos jogadores que costumam fazer mais barulho durante os trajetos.

“Tem alguns”, revelou Raya. “Eu diria Ebs [Eberechi Eze], Noni [Madueke] e Bukayo [Saka]. Eles jogam Uno e estão sempre gritando.”

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O goleiro também não demorou a apontar quem tem o pior gosto musical do elenco. Raya não hesitou em escolher Madueke como o pior DJ do vestiário e acrescentou que o companheiro “não vai gostar disso”.

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Disputas nos treinos e habilidades na cozinha

Raya também falou sobre o alto nível de exigência nos treinos. Ele apontou o compatriota espanhol Mikel Merino como o jogador que mais odeia perder, observando que “ele tem esse espírito competitivo”.

Merino também foi a primeira escolha de Raya para preparar um jantar para ele. Já sobre comer algo feito pelo jovem Max Dowman, o goleiro fez um alerta em tom de brincadeira. “Vou dizer Max Dowman porque, obviamente, ele é jovem e ainda não tem habilidade na cozinha”, explicou Raya.

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Entre as outras respostas bem-humoradas, Tommy Setford foi apontado como quem passa mais tempo em frente ao espelho. Já Piero Hincapie foi escolhido como o jogador que passa mais tempo no TikTok.

Uma descrição especial para Timber

Por fim, Raya foi questionado sobre qual companheiro levaria consigo para sobreviver caso ficasse preso em um deserto. Ele escolheu Jurrien Timber por sua inteligência.

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“Eu diria Jurrien Timber”, afirmou Raya. “Ele é esperto e acho que conseguiria sobreviver bem.”