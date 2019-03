Exclusivo: "Cristiano Ronaldo pode jogar até os 40 anos", avalia Giggs

O português campeão de cinco Champions League mostra poucos sinais de estar diminuindo o ritmo apesar de ter acabado de completar 34 anos

Cristiano Ronaldo pode continuar jogando futebol no mais alto nível até os 40 anos de idade, de acordo com o ex-companheiro de equipe do português, Ryan Giggs, que alcançou um marco histórico no Manchester United.

“Ele não é mais aquele jogador de quando tinha 19, 20 anos, mas ele tem adaptado o seu jogo”, disse Giggs em entrevista à Goal em Joanesburgo, África do Sul, durante a Turnê do Troféu da Uefa Champions League, apresentado pela Heineken.

“Ele passou de um ponta, que costumava bater nos jogadores, fazer gols, para apenas um artilheiro. E ele pontua todo tipo de gol, cabeceando, gols de fora da área, de falta, todos os tipos”, acrescentou.

O ex-jogador do Real Madrid protagonizou uma transferência de 112 milhões de euros para a Juventus na janela do ano passado, e recentemente comemorou seu 34º aniversário. No entanto, o atacante recordista está mostrando poucos sinais de diminuição no ritmo.

CR7 e Giggs foram companheiros de campo no Manchester United durante a glória da conquista da Champions League de 2008, sob o comando de Alex Ferguson.

“Ele é o melhor profissional com quem joguei. A maneira como ele cuida de si mesmo, não só no treino, mas também longe do campo. O jeito que ele come, o jeito que ele se comporta. Então, não estou surpreso que ele ainda esteja jogando e ainda esteja no auge”, disse Giggs.

Mais artigos abaixo

“O Ronaldo, se você olhar para ele, vê que ele ainda cuida de si mesmo. Então, se ele ainda tem essa ambição, esse desejo, e aproveitando do jeito que eu havia dito, ele ainda pode jogar até os 40 anos, eu acho”.

Cristiano espera conseguir o sexto título da Champions League nesta temporada – com o terceiro clube diferente -, embora a Juventus tenha o grande desafio de superar o placar de 2 a 0 conquistado pelo Atlético de Madrid no jogo de ida das oitavas de final. O confronto de volta acontecerá nesta terça-feira (12), a partir das 17h (de Brasília).

A Turnê do Troféu da Liga da Champions League da UEFA, apresentada pela Heineken, oferece aos fãs de todo o mundo a oportunidade de ver o cobiçado troféu da UCL e conhecer as lendas da competição em sua cidade natal. A África do Sul é a primeira parada de sete lugares que o Troféu UCL visitará em 2019 na Turnê do Troféu da Liga da Champions League da UEFA, apresentada pela Heineken. Em seguida, a Heineken levará o troféu e as lendas da UCL, Carles Puyol e Alessandro Del Piero, para a Indonésia.