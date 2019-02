Exclusivo: "Arthur tem personalidade forte e sabe o que fazer", diz Iniesta

Meia projeta evolução do brasileiro e pede atenção ao Barcelona no Campeonato Espanhol

Ainda na sua primeira temporada com a camisa do Barcelona, Arthur voltou a receber grandes elogios de Andres Iniesta. Em entrevista à Goal e Dazn, o ex-dono da camisa 8 que hoje é usada pelo brasileiro, exaltou as qualidades, mas destacou que o jovem ainda deve evoluir mais.

"Eu acho que só de vê-lo jogar todo mundo percebe que ele é um jogador que tem uma personalidade forte, que sempre sabe o que fazer com a bola. Ele é jovem, ele também precisa de um processo de adaptação para a equipe e, no entanto, já é visto que ele é muito internalizado com esse tipo de jogo. Certamente vai crescer com o passar do tempo", apontou.



Foto: Getty Images

Além disso, o atual jogador do Vissel Kobe, também elogiou a grande forma de Lionel Messi.

"De longe eu vejo o mesmo, quando eu estava dentro eu desfrutava ainda mais de perto. Ele ainda é um jogador especial, diferente e único. Ele faz ainda gols, dá mais assistências, pode jogar como quiser e até quando quiser.", concluiu.

Nesta quarta-feira (27), o Barcelona visita o Real Madrid no Santiago Bernabéu buscando um resultado positivo para avançar à final da Copa do Rei.

Veja outros pontos da entrevista:

Foto: Getty Images

Dembélé recebe elogios: "Ousmane é um jogador diferente, um jogador que pode mudar um jogo a qualquer momento, um jogador muito rápido, muito inteligente. Este ano ele está marcando gols regularmente. Pena que sofreu uma lesão antes, mas certamente será um jogador importante nos próximos anos."

Vantagem na La Liga: "Sem dúvida, o Barça tem uma certa vantagem, mas em janeiro ou fevereiro é difícil. Há muitas partidas restantes, depois vem a Champions League, que também é um desgaste adicional. É sempre uma liga muito competitiva até o final, vamos ver na última rodada como termina."

Temporada inconstante do Real Madrid: "Eu vi alguns momentos em que eles não tiveram os resultados adequados, mas ainda há a Champions, Copa do Rei... Madrid é sempre um rival que vai lutar por coisas importantes."

Pré-temporada com o Vissel Kobe nos EUA: "Eu acho positivo em todos os aspectos, em termos de ser uma novidade. É a primeira vez que fazemos uma turnê pelos Estados Unidos e vamos competir contra times daqui. É uma experiência muito positiva para todos. Vamos nos preparar da melhor forma possível."