O jornal "L'Équipe" francês revelou, em uma reportagem detalhada publicada nesta sexta-feira, os pormenores da votação da Bola de Ouro de 2026, conquistada pelo inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, por uma diferença de apenas 28 pontos para o francês Kylian Mbappé, estrela do Real Madrid.

Kane obteve 1055 pontos, contra 1027 de Mbappé, em uma das disputas mais acirradas pelo prêmio em toda a sua história, sendo esta a quarta menor diferença entre o vencedor e o segundo colocado, fazendo com que esta edição supere em proximidade a de 2024, vencida por Rodri sobre Vinícius Júnior por uma diferença de 41 pontos.

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Entre os 100 jornalistas que participaram da votação, cada um representando um dos 100 primeiros países no ranking de seleções da Federação Internacional de Futebol, 97 votantes colocaram Mbappé em sua lista dos 10 melhores jogadores, enquanto apenas 3 o deixaram de fora, sendo eles os representantes da Escócia, da Grécia e da Ucrânia.

Esse fato ganha importância diante da enorme proximidade entre Kane e Mbappé, já que 40 votantes escolheram o atacante inglês em primeiro lugar, contra 23 para Mbappé e 13 para o espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona.

Yamal ficou em terceiro lugar com 881 pontos, seguido por seu compatriota Rodri com 726 pontos, e depois pelo argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, com 612 pontos.

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, ocupou o sexto lugar com 541 pontos, seguido por seu companheiro de equipe, o francês Ousmane Dembélé, com 418 pontos, e depois pelo norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, com 378 pontos.

O francês Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, ficou em nono lugar com 296 pontos, enquanto o espanhol Fabián Ruiz, jogador do Paris Saint-Germain, terminou em décimo com 201 pontos.

Kane liderou a classificação após uma temporada excepcional, na qual marcou 73 gols pelo clube e pela seleção, enquanto Mbappé brilhou com o Real Madrid, e Yamal seguiu confirmando sua posição entre os maiores talentos do futebol mundial.

Kvaratskhelia também teve um papel de destaque na conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain, enquanto Haaland manteve seu brilho com o Manchester City, e Olise fez uma temporada de destaque com o Bayern de Munique.

Participam da votação da Bola de Ouro 100 jornalistas especializados, cada um escolhendo os 10 melhores jogadores, segundo um sistema que concede ao primeiro colocado 15 pontos, depois 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e um ponto.