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FBL-KSA-NASSR-FATEHAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Exceção surpreendente: o sonho de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr chegou ao fim?

C. Ronaldo
Al-Riyadh x Al-Nassr
Al-Riyadh
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

O astro português recebe uma má notícia

O jornalista saudita Walid Al-Farraj lançou uma bomba de peso, ao revelar a possibilidade de fracasso dos sonhos do português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, no clube da capital.

Al-Farraj disse, em declarações no seu programa "Rotana Sport com Walid", pelo canal "Rotana Khalijia": "Não acredito que o Fundo de Investimento Público saudita vá adquirir novos clubes depois de encerrar a sua propriedade sobre os quatro grandes clubes".

E completou: "Talvez o Fundo de Investimento saia da propriedade do Al-Hilal e de outros dois clubes, e fique com apenas um clube, e eu espero que seja o Al-Nassr, que pode continuar sendo o clube de sua propriedade, caso não encontrem um investidor para ele".

Isso ocorre apesar da existência de diversos relatos que revelaram uma aliança de investimento, incluindo o astro português Cristiano Ronaldo, que deseja adquirir a propriedade do clube Al-Nassr durante o próximo período.

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Al-Nassr
ALN

O Ministério do Esporte saudita havia anunciado, ontem, quarta-feira, a transferência de sua participação nos quatro grandes clubes (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli), que é de 25%, para o Fundo de Investimento Público saudita.

Segundo o que revelaram relatos da imprensa, este é o segundo passo no processo de privatização dos clubes sauditas, já que se espera que sua propriedade seja transferida por completo ao setor privado durante o próximo período.

Vale lembrar que o Al-Hilal é o único clube entre os quatro grandes que saiu do guarda-chuva do Fundo de Investimento Público saudita, com expectativas de que os outros três clubes o sigam durante o próximo período.

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