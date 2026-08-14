As disputas do Campeonato Espanhol da temporada 2026-2027 começam amanhã, sábado, mas os torcedores não verão Real Madrid e Barcelona na rodada de abertura, depois que ficou decidido o adiamento das partidas das duas equipes. Qual é o segredo?

Apesar de os jogos do Real Madrid contra a Real Sociedad e do Barcelona contra o Athletic Bilbao ainda serem oficialmente contabilizados como parte da primeira rodada, eles serão realizados mais adiante no mês, conforme um procedimento excepcional adotado pelas autoridades do futebol espanhol para conceder aos clubes mais afetados pela Copa do Mundo de 2026 um período adicional para recuperar seus jogadores e prepará-los.

Procedimento excepcional por causa da Copa do Mundo

A Federação Espanhola de Futebol adotou uma regra específica que permite aos clubes que tinham jogadores participando da semifinal ou da final da Copa do Mundo adiar sua partida da primeira rodada para os dias 25, 26 ou 27 de agosto.

A decisão veio por causa do calendário excepcional da temporada, já que as disputas do Mundial terminaram muito pouco tempo antes da data marcada para o início do Campeonato Espanhol.

As condições se aplicaram ao Real Madrid e ao Barcelona, depois que as duas equipes reuniram um grande número de jogadores que seguiram em sua trajetória com as seleções de seus países até as fases finais do torneio.

Quando o Real Madrid joga sua partida adiada?

Ficou decidido transferir a partida do Real Madrid contra a Real Sociedad para a quarta-feira, 26 de agosto, no estádio Santiago Bernabéu.

Mas o curioso é que essa partida não será a primeira aparição do Real Madrid na LaLiga sob o comando de José Mourinho, já que a equipe iniciará sua trajetória quatro dias antes, quando visitar o Espanyol no dia 22 de agosto, em uma partida válida pela segunda rodada.

Portanto, o Real Madrid disputará sua partida da segunda rodada antes de jogar oficialmente a partida referente à primeira rodada, em um cenário incomum imposto pelas alterações no calendário.

O Barcelona segue pelo mesmo caminho

A mesma situação se aplica ao Barcelona, já que sua partida contra o Athletic Bilbao, da primeira rodada, foi adiada para a quinta-feira, 27 de agosto, no estádio Spotify Camp Nou.

Mas a equipe catalã, atual campeã sob o comando de Hansi Flick, iniciará a temporada antes disso, quando enfrentar o Elche fora de casa no dia 23 de agosto, dentro das disputas da segunda rodada.

E apenas 4 dias depois, o Barcelona voltará ao seu estádio para disputar sua partida adiada contra o Athletic Bilbao, e assim terá começado sua temporada de fato antes de completar sua tarefa na rodada de abertura.

Dessa forma, a rodada de abertura do Campeonato Espanhol se estenderá de maneira excepcional de amanhã, data da partida entre Deportivo Alavés e Getafe, até 27 de agosto, ou seja, cerca de duas semanas até que todas as suas partidas sejam completadas.