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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, falou sobre o processo de retorno de Gavi à seleção. Embora o meio-campista do Barcelona não tenha sido incluído na convocação mais recente de 27 jogadores para os jogos da Liga das Nações, De la Fuente afirmou que Gavi continua sendo um caso especial para a seleção campeã mundial.

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Gavi segue em recuperação longe do elenco principal

O meio-campista do Barcelona Gavi segue em recuperação enquanto a Espanha se prepara para seus últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, contra a República Tcheca e a Inglaterra. Com Rodri e Dani Olmo afastados por lesão, a disputa por vagas no meio-campo da Espanha continua intensa.

De la Fuente convocou Pablo Barrios, do Atlético de Madrid, e o meio-campista Marc Roca, do Real Betis, para reforçar as opções no setor ao lado de Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino e Fermin Lopez.

Apesar da ausência neste momento, a posição de Gavi na seleção segue incontestável.

De la Fuente diz que Gavi merece uma exceção especial

Em entrevista coletiva para anunciar os convocados, De la Fuente destacou que Gavi ocupa um lugar especial em seus planos, ao mesmo tempo em que incentivou o adolescente a seguir evoluindo.

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“Gavi sempre merece uma exceção. É muito difícil entrar neste grupo”, declarou De la Fuente.

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“Gavi precisa continuar sendo ele mesmo. Tem que seguir melhorando, como todos os outros”, acrescentou o treinador, reforçando sua confiança no futuro do jovem a longo prazo.

Como lidar com as lesões no meio-campo da Espanha

As ausências de jogadores importantes como Rodri e Olmo obrigaram De la Fuente a adaptar a estrutura do meio-campo, embora ele continue confiante nas opções à disposição.

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Pablo Barrios volta à seleção após perder oportunidades anteriores por lesão, enquanto Marc Roca é convocado novamente depois de um bom início de temporada pelo Betis.

De la Fuente destacou que manter um alto nível de exigência e a confiança mútua no grupo permite que novos meio-campistas se adaptem sem dificuldades às exigências táticas da Espanha.

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O planejamento de longo prazo para o meio-campo da Espanha

A Espanha se reúne na segunda-feira em seu centro de treinamento antes de viajar a Praga para o confronto de quinta-feira com a República Tcheca.

Enquanto a Espanha busca garantir uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações, previstas para março, De la Fuente continuará acompanhando a evolução de Gavi no clube.

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Os campeões mundiais tentam manter sua sequência invicta de 42 jogos e, ao mesmo tempo, ampliar as opções do elenco para futuros grandes torneios.