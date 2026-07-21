Giovanni Malagò, presidente da Federação Italiana de Futebol, garantiu que o salário proposto ao treinador espanhol Pep Guardiola para assumir o comando da "Azzurra" representaria uma exceção financeira no orçamento da federação, sublinhando ao mesmo tempo que o fecho do negócio ainda não está assegurado.

Estas declarações surgem depois de os meios de comunicação social terem sido inundados, ao longo das últimas 48 horas, com notícias sobre a viagem do diretor técnico da seleção italiana, Paolo Maldini, e do seu conselheiro pessoal, Leonardo, a Barcelona para uma série de conversações intensas com Guardiola durante o fim de semana. A nova direção técnica da seleção italiana procura seriamente convencer o antigo treinador do Manchester City a liderar o novo projeto da Azzurra.

Apesar de o custo do salário do treinador espanhol ser considerado um obstáculo à concretização do negócio, as declarações de Malagò abriram a porta a esta possibilidade. Em afirmações reproduzidas pelo site "Football Italia", disse: "Há aspetos financeiros concretos que têm de ser tidos em conta, e dizer que teríamos de fazer um esforço financeiro para os cobrir é desvalorizar a realidade".

E acrescentou Malagò, referindo-se ao nome do treinador espanhol: "Há algumas exceções que podem ser aprovadas, e são as exceções relacionadas com o nome que gera toda esta polémica neste momento: Pep Guardiola. Não preciso de explicar as razões óbvias que fazem dele uma exceção, mas isso não significa que existam quaisquer garantias de que a coisa se concretize".

Os observadores consideram que o facto de Maldini e Leonardo terem visitado Guardiola pessoalmente para lhe apresentar o projeto é um indicador claro da orientação da direção do futebol italiano no processo de reestruturação. Malagò comentou o assunto dizendo: "Penso que era correto e da maior importância abrir a porta ao diálogo e mantê-la viva".

Sobre a ausência de contactos com Antonio Conte para assumir a missão e se a federação procura características diferentes, Malagò esclareceu: "A questão não implica qualquer falta de respeito para com os outros, já houve mesmo conversações com outros nomes, e podemos avançar para uma opção que pertença a uma escola de pensamento mais moderna, algo que fica ao critério pessoal".

Respondendo a uma pergunta sobre se a lista restrita se limitava a Guardiola, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, Malagò concluiu as suas declarações dizendo: "Claro que não, estamos a pensar em determinadas características para o treinador, e estes nomes situam-se certamente dentro dessa categoria".