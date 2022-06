"Exausto", Benzema desiste de recurso contra condenação em caso polêmico

O atacante do Real Madrid foi considerado culpado de ser cúmplice de uma conspiração criminosa contra seu ex-companheiro de seleção da França

O atacante Karim Benzema desistiu do recurso contra sua pena de prisão suspensa de um ano e multa de 75 mil eurosc (R$ 373 mil), depois de ser considerado culpado de chantagear seu ex-companheiro de seleção da seleção francesa Mathieu Valbuena.

Benzema foi julgado em outubro de 2021 por seu papel no ex-companheiro de equipe do Lyon e da França Valbuena sendo chantageado por uma fita de sexo antes de um amistoso contra a Armênia há seis anos.

O advogado de Benzema, Hugues Vigier, disse ao L'Equipe que o craque do Real desistiu do recurso porque ficou "exausto" com o processo.

Ele acrescentou: "Esta retirada endossa uma sentença de condenação e aparentemente de culpa. É uma verdade judicial. Mas não é a realidade."

"Karim Benzema sempre alegará sua inocência neste caso e nunca quis participar de uma operação de chantagem contra Mathieu Valbuena."

Explicação: A controvérsia da fita de sexo

Os chantagistas ameaçaram divulgar uma fita de sexo em que Valbuena aparecia a menos que fossem pagos, e Benzema foi acusado de incentivar seu ex-companheiro de equipe a pagar o grupo.

No entanto, Valbuena alertou as autoridades em vez de lidar diretamente com os chantagistas, e Benzema foi retirado da seleção da França assim que seu papel no escândalo veio à tona.

Didier Deschamps acabou chamando de volta o jogador de 34 anos antes da Euro 2020.

Benzema, que classificou as acusações de "máscara" e não compareceu ao tribunal, pode pegar até cinco anos de prisão pelas acusações.

Valbuena, que compareceu ao julgamento, explicou seus motivos ao informar às autoridades o esquema de seu antigo companheiro de equipe da França.

Ele disse durante o julgamento em outubro de 2021: "Quando ele (Benzema) me disse que queria falar comigo, não achei que ele falaria comigo sobre isso."

"Quando tive essa conversa, saí da sala, fiquei chocado. Senti que ele insistiu para que eu me encontrasse com uma pessoa que deveria atuar como intermediária. Ele foi muito insistente."