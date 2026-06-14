Exatamente uma semana após a tão comentada demissão de Van Persie, um segundo jogador do Feyenoord se manifesta

Robin van Persie foi demitido do Feyenoord na semana passada. Até agora, apenas Tsuyoshi Watanabe havia se pronunciado sobre a demissão do técnico, mas, em entrevista ao De Telegraaf, Ayase Ueda também se manifestou.

Van Persie depositou muita confiança em Ueda na última temporada, e isso valeu a pena. Com 25 gols, o japonês foi o artilheiro da Eredivisie. “Esta foi a minha melhor temporada de todas. Não sei dizer exatamente quais foram os motivos para ter tido uma temporada assim, mas a presença de Watanabe certamente teve a ver com isso”, afirmou o atacante.

No entanto, Ueda olha para a temporada da Eredivisie com sentimentos contraditórios. “Pessoalmente, estou feliz por ter me tornado o artilheiro, mas, como time, não fomos campeões e isso é o que mais me pesa.”

O japonês de 27 anos também se dirige aos torcedores do Feyenoord. “Nós realmente passamos por um período difícil com o Feyenoord nesta temporada. Sinto muito por isso.”

Durante a temporada, Ueda percebeu que Van Persie estava sob pressão. O atacante está, portanto, aliviado por o Feyenoord, apesar de todas as dificuldades, ter terminado em segundo lugar.

“Senti isso principalmente como pressão sobre mim, porque o técnico depositou muita confiança em mim. Por isso, eu queria muito ter um bom desempenho por ele e estou feliz por termos terminado em segundo lugar”, diz Ueda, que, depois de Watanabe, comenta a saída de Van Persie.

Chances do Japão na Copa do Mundo

No domingo à noite, Ueda e Watanabe enfrentarão a seleção holandesa com o Japão no AT&T Stadium. A dupla está muito confiante na Copa do Mundo. “Vamos em busca do título mundial. Acreditamos que temos chances. Temos muitos jogadores que atuam em alto nível no exterior, sabemos qual é o nível da nossa equipe e simplesmente temos muita confiança”, afirma Watanabe.