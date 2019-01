Exames apontam que Neymar sofreu nova fratura e cirurgia não está descartada, diz jornal

Craque do PSG volta a sentir dores no quinto metatarso do pé direito após duelo contra o Strasbourg pela Copa da França

Neymar pode passar por uma nova cirurgia no pé direito. De acordo com o jornal 'Le Parisien', o jogador do PSG apresenta a lesão na mesma região que fraturou antes da Copa do Mundo e ficou afastado dos gramados por três meses.

O craque saiu lesionado no jogo com o Strasbourg, na última quarta-feira (23), quando já tinha sido confirmada uma "reativação dolorosa" da lesão anterior, mas só agora foi confirmada a fratura do quinto metatarso do pé.

Após receber a visita de Tite no último domingo (27), Neymar também será avaliado pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, para diagnosticar o tempo de recuperação do atacante.