Exame médico no Borussia Dortmund já teria até sido agendado! Uma transferência de Said El Mala por uma quantia irrisória hoje fracassou por causa de Lars Ricken?

Segundo a informação, El Mala esteve no centro de treinamentos do Dortmund em 25 de março de 2024. O então jogador de 17 anos havia acabado de somar suas primeiras aparições como profissional na 3. Liga pelo Viktoria Köln. O Dortmund queria contratá-lo para o sub-19. Em uma apresentação, ele teria visto, entre outras coisas, uma camisa do BVB com seu nome e o número 10. O próprio El Mala aparentemente conseguia imaginar a transferência, e o exame médico já teria até sido agendado.

Depois disso, porém, os dois clubes não chegaram a um acordo financeiro. Lars Ricken, atual diretor-executivo do Dortmund, na época ainda responsável pelas categorias de base, teria inicialmente oferecido 100 mil euros e depois aumentado a proposta para 150 mil. Isso ficou muito abaixo da exigência inicial de um milhão de euros do Viktoria. De modo geral, Ricken não teria ficado totalmente convencido de El Mala.

Segundo a reportagem, Ricken teria passado uma impressão "superficial" ao lado do jogador. A força motriz do lado do BVB era Mike Tullberg, então técnico do sub-19. Como um acordo parecia impossível, Stephan Küsters, então diretor-executivo do Viktoria, acabou encerrando as negociações. Isso é comprovado por uma conversa de WhatsApp publicada pela Sport Bild entre ele e Ricken.

De acordo com a reportagem, o próprio El Mala poderia ter forçado a transferência. Como o contrato do então menor de idade com o Viktoria não havia sido assinado por ambos os pais, mas apenas pelo pai, os El Mala poderiam tê-lo rescindido por um erro formal. Mas abriram mão disso.

Said El Mala se transferiu para o 1. FC Köln

Ao mesmo tempo, o 1. FC Köln entrou na disputa. O rival local do Viktoria queria contratar não apenas Said El Mala, mas também seu irmão Malek, um ano mais velho; os dois mantêm uma relação muito próxima. Em entrevista à 11Freunde , El Mala chegou a citar o fato de que não poderia mais jogar ao lado do irmão no BVB como motivo decisivo para o fracasso da transferência para o Dortmund: "Com isso, para mim o assunto estava encerrado."

No fim, o Köln ficou com a dupla por 500 mil euros no total, com a transferência de Said avaliada em 350 mil euros. Ao mesmo tempo, foi acordada uma participação de dez por cento em uma futura venda. O Köln, porém, não podia concretizar nenhuma transferência em 2024 por causa de uma proibição de transferências. Assim, os dois El Mala permaneceram por mais uma temporada no Viktoria. Said somou 18 participações em gols em 32 jogos da terceira divisão. Malek, por sua vez, atuou por apenas 371 minutos no total.

Já em sua primeira temporada no Köln, Said El Mala conseguiu sua grande afirmação. Em abril de 2026, o Köln comprou do Viktoria a participação em uma futura venda por dois milhões de euros. Portanto, se El Mala se transferir novamente, o Köln receberá o valor integral da taxa de transferência. Do BVB? Dois anos após a transferência frustrada, o Dortmund atualmente volta a se empenhar fortemente por El Mala. Só que agora ele não deve custar 350 mil euros, mas cerca de 50 milhões. Até agora, segundo relatos coincidentes, o BVB oferece cerca de 40 milhões, incluindo bônus.



