"Exala um cheiro de corrupção": vozes na Inglaterra pedem boicote à Copa do Mundo e enfrentamento ao plano de Infantino

Continua o clima de indignação nos meios do futebol europeu por causa da proposta da Federação Internacional de Futebol (Fifa) de reestruturar a gestão de seus torneios, com destaque para a Copa do Mundo, depois que se intensificaram os apelos dos torcedores da Inglaterra por um boicote ao Mundial, ao mesmo tempo em que a Federação Inglesa lidera movimentações dentro da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) para enfrentar o projeto, que gera amplos temores sobre o futuro da competição.

Reportagens revelaram que a União Europeia se prepara para realizar uma reunião de emergência para discutir as propostas do presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, relativas à criação de uma empresa privada para administrar os torneios da Fifa, em meio à possibilidade de que seja adotada uma posição europeia unificada, que pode chegar ao ponto de boicotar a Copa do Mundo.

A Federação Inglesa de Futebol lidera a frente dos opositores ao plano, afirmando sentir "profunda preocupação" pelo que descreveu como ausência de procedimentos, governança e transparência na forma como o projeto foi apresentado, enquanto aumentam as pressões sobre a Fifa com a ampliação do círculo de rejeição dentro da Europa.

Qual é o plano da Fifa?

Segundo a proposta, a Fifa pretende fundar uma empresa com o nome "FIFA Forward Enterprise", que assumiria a gestão operacional dos torneios da entidade internacional, incluindo a Copa do Mundo masculina e feminina e a Copa do Mundo de Clubes, mantendo a Fifa a participação majoritária, enquanto um percentual entre 20 e 30% das ações da empresa seria oferecido a investidores, o que poderia render bilhões de dólares.

O projeto também prevê a concessão, a cada uma das 211 federações membros da Fifa, de uma participação avaliada em cerca de 15 milhões de libras esterlinas, com a possibilidade de mantê-la ou vendê-la, além da oferta de um pagamento excepcional de 30 milhões de libras esterlinas a cada federação que aprove o plano dentro de um prazo não superior a 53 dias.

As reportagens também apontam que Infantino planeja realizar a Copa do Mundo a cada dois anos, em vez de 4 anos, com o torneio reunindo 64 seleções, o que provocou duras críticas dos torcedores e de figuras de destaque do mundo do futebol.

As reportagens ainda informaram que o empresário norte-americano Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está entre os possíveis investidores no projeto, o que aumentou a polêmica em torno do plano.

"Ideia ridícula"

O jornal britânico "The Sun" registrou uma série de reações dos torcedores ingleses. O torcedor da seleção inglesa Simon Harris, que acompanhou a equipe nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo, demonstrou grande indignação com o projeto, dizendo: "Isso será o fim da Copa do Mundo. A Fifa está destruindo o futebol ao vender a alma do jogo por dinheiro".

E acrescentou: "A Uefa deve retirar seus países da Fifa e boicotar a próxima Copa do Mundo, pois essa é a única forma de obrigar a Fifa a recuperar o bom senso. Tudo isso tem a ver com arrecadar mais dinheiro em benefício da Fifa e de Infantino".

Harris prosseguiu criticando a ligação de nomes próximos ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o projeto: "A existência de vínculos da família Trump com a entidade que poderá administrar a Copa do Mundo torna a situação ainda pior. Infantino precisa ser barrado".

Por sua vez, Steve Hartshorn, um dos torcedores mais destacados da seleção inglesa, que afirma não ter faltado a nenhuma partida da equipe há 14 anos, disse: "Infantino precisa ser afastado do cargo. Ele age como se fosse intocável, e a Uefa deve enfrentá-lo. A Federação Inglesa também deveria criar uma estrutura que administre o futebol da forma correta".

E acrescentou: "Realizar a Copa do Mundo a cada dois anos e com a participação de 64 seleções seria uma ideia completamente ridícula, pois a peculiaridade do torneio está em ser disputado uma vez a cada quatro anos".

A ganância da Fifa

Já o torcedor do Manchester City Mike Andrews, que também acompanhou a seleção inglesa nos Estados Unidos, afirmou: "A Fifa está arrancando a Copa do Mundo das mãos dos torcedores quando permite que uma entidade comercial administre o torneio para obter mais lucros. Tudo o que está acontecendo é por causa da ganância da Fifa".

No mesmo sentido, o ex-presidente da Federação Inglesa de Futebol e ex-presidente do Manchester City, David Bernstein, criticou as propostas, conclamando a Inglaterra a se retirar da Copa do Mundo caso elas sejam implementadas, e disse: "A coisa toda é horrível. Parece favorecimento e nepotismo e, francamente, cheira a corrupção".

De sua parte, a Federação Inglesa de Futebol afirmou que não tinha conhecimento da proposta antes de sua divulgação e disse, em comunicado oficial: "Não tínhamos absolutamente nenhum conhecimento dessa proposta e não dispomos de detalhes substanciais sobre ela. Com base nas limitadas informações disponíveis, sentimos profunda preocupação diante da ausência de procedimentos e de governança que levaram o projeto a esta fase. Quando a Fifa apresentar a proposta de forma completa e transparente, como prometeu, anunciaremos nossa posição".

Por sua vez, a União das Federações Europeias de Futebol dirigiu duras críticas ao projeto, considerando que a Fifa busca usar o futebol "para enriquecer a si mesma e a seus amigos", enquanto as reportagens atribuíram a uma fonte dentro da Uefa a seguinte fala: "Há uma grande dose de indignação em relação a esse plano, porque o futuro do futebol está em jogo".

Apesar da ampliação da oposição, até o momento não foi alcançado um consenso europeu completo, depois que o presidente da Federação Tcheca de Futebol, David Trunda, considerou que as propostas poderiam trazer "efeitos positivos", enquanto a Concacaf e a Confederação Asiática de Futebol manifestaram descontentamento por não terem sido consultadas antes da apresentação do projeto.