Exagero no papel picado em Boca x River gera memes e nem o Palmeiras é poupado; veja!

O clássico entre os argentinos, que vai definir um dos finalistas na Libertadores, teve atraso pelo excesso de papéis na Bombonera

O duelo de volta válido pelas semifinais da Libertadores da América, entre Boca Junior e , precisou ser atrasado por 15 minutos antes do pontapé inicial. Tudo isso pelo excesso do papel picado no gramado do estádio La Bombonera.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

A cena é comum na cultura do futebol argentino, assim como a necessidade do staff da competição disputada precisar diminuir o seu excesso. A diferença é que décadas atrás, quando torcedores passaram a atirar papéis e rolos de papel higiênico em campo, a internet não existia como hoje.

AO VIVO: acompanhe Boca x River Plate

A rede mundial dos computadores, entre muitas coisas, aguçou o lado mais bem-humorado de fãs de futebol... e não demoraram a aparecer memes e brincadeiras até mesmo em relação ao conteúdo dos papéis que estavam em campo. Confira abaixo!

impressionante a tecnologia avançada das cameras hoje em dia, pra quem está na dúvida do que estava escrito nos papéis que foram atirados no campo antes do jogo river x boca, aqui o mistério #BOCxRIV pic.twitter.com/69dPPTHJ0w — Antonio Fausto (@tonhofausto) October 23, 2019

Eu tentando me livrar dos papéis de trouxa que eu faço na minha vida#BOCxRIV pic.twitter.com/G5oqj1c0gE — Maicão (@mmmaicn) October 23, 2019

Libertadores na

O que eu vejo // o que me lembro#BOCxRIV pic.twitter.com/GAOSZ1mPuB — Passedequalidade (@Passedqualidade) October 23, 2019

#BOCxRIV santinho de político misturando com os papéis picados, não é só os brasileiros que tem que ser estudado pela NASA 😂😂😂 pic.twitter.com/0x03pZwr5O — filhosdopenta (@filhosdopenta) October 23, 2019