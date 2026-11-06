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England v Slovakia - UEFA U21 EURO 2027 QualifierGetty Images
Moataz Elgammal
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Ex-zagueiro do Wolves e da seleção inglesa, Conor Coady anuncia aposentadoria do futebol aos 33 anos

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Conor Coady anunciou sua aposentadoria do futebol profissional aos 33 anos, encerrando uma carreira de 15 anos. O ex-zagueiro da seleção inglesa, que disputou 317 partidas pelo Wolverhampton, divulgou a decisão na manhã de sexta-feira, um dia depois de ser confirmado como coapresentador de um novo podcast e programa no YouTube. Ele também vinha trabalhando como treinador no Liverpool, clube de sua infância.

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Coady anuncia aposentadoria em publicação no Instagram

Coady encerrou a carreira de jogador aos 33 anos e revelou a decisão em uma publicação no Instagram na manhã de sexta-feira. Junto ao anúncio, o defensor escreveu: "Vivi o sonho. Eternamente grato. Obrigado."

Segundo a Sky Sports, Coady estava sem clube desde que deixou o Wrexham em 31 de agosto, quando seu contrato foi rescindido em comum acordo. Sua última partida foi em 2 de maio, quando atuou por 61 minutos na derrota por 3 a 1 para o Swansea durante um período de empréstimo ao Charlton.

Mais de 300 jogos pelo Wolves e 10 partidas pela Inglaterra

Coady começou no Liverpool e também defendeu Sheffield United, Huddersfield, Wolves, Everton, Leicester, Wrexham e Charlton ao longo de uma carreira de 15 anos. Ele passou mais da metade desse período no Molineux, disputando 317 partidas pelo Wolves em todas as competições.

Depois de conquistar o título da Championship em 2017/18, Coady perdeu apenas um jogo da Premier League nas quatro temporadas seguintes pelo Wolves. Ele também disputou 10 partidas pela seleção principal da Inglaterra entre 2020 e 2022 e integrou os elencos da Eurocopa de 2020 e da Copa do Mundo de 2022, embora não tenha entrado em campo em nenhum dos torneios.

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Coady volta ao Liverpool para treinar a equipe sub-21

Depois de trabalhar como treinador das seleções sub-19 e sub-21 da Inglaterra no início deste ano, Coady revelou em setembro que havia voltado ao Liverpool. "Estou tentando me manter ocupado", disse à BBC Radio 5 Live Sport. "Tenho a sorte de ter a oportunidade de trabalhar com o sub-21 do Liverpool. Passei por lá. Estou ajudando um pouco nos treinos com os garotos, o que tem sido ótimo.

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"O pessoal do Liverpool tem sido incrível comigo. Os jogadores, mas também Jay Spearing e Rob Page, que me deram a oportunidade de estar lá, acompanhar um pouco o trabalho deles, ficar no escritório antes do treino e ver como planejam uma sessão. Se precisarem de mais alguém, participo e também me mantenho em forma. É assim que as coisas estão no momento."

O que vem pela frente para Coady?

O trabalho com os jovens do Liverpool abre para Coady um caminho como treinador, mas ele também está ingressando na mídia.

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Na quinta-feira, foi anunciado que ele será coapresentador de 'The Football Dugout', um novo podcast e programa semanal no YouTube, ao lado de Mark Chapman, apresentador de futebol da Sky Sports.

Written byMoataz Elgammal

Senior Editor

صحفي

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