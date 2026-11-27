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O ex-zagueiro do Manchester United Marcos Rojo pode fazer história na Copa Libertadores quando o Estudiantes enfrentar o Palmeiras na final de sábado, em Montevidéu. Uma vitória sobre o time brasileiro daria ao argentino um intervalo recorde de 17 anos entre títulos continentais, depois de sua primeira conquista pelo clube onde começou a carreira, em 2009.

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Veterano mira marca inédita no torneio

Rojo pode se tornar o jogador com o maior intervalo entre duas conquistas da Copa Libertadores quando o Estudiantes enfrentar o Palmeiras em 28 de novembro, no Estádio Centenário. Curiosamente, o zagueiro teve poucos minutos em campo nas duas campanhas pelo clube onde começou a carreira. Aos 19 anos, jogou apenas um minuto em 2009, sob o comando de Alejandro Sabella, e somou 77 minutos em 2026, no jogo de volta da semifinal contra o Flamengo .

O longo caminho de volta ao Estudiantes

Rojo chegou ao clube de La Plata aos 10 anos. Em sua única partida na campanha de 2009, o zagueiro entrou no lugar de Leandro Benitez aos 44 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Defensor Sporting pelas quartas de final e ficou fora da decisão contra o Cruzeiro. Depois de disputar cinco jogos da Libertadores em 2010 e de uma longa carreira na Europa, voltou à América do Sul para defender Boca Juniors e Racing.

Pelo Boca, disputou 13 jogos em quatro edições, incluindo uma semifinal dramática contra o Palmeiras em 2023. Expulso aos 21 minutos do segundo tempo, ficou fora da derrota para o Fluminense na final. Em 2025, começou a campanha no Boca antes de se transferir para o Racing. Lá, foi expulso novamente, desta vez contra o Penarol, e cometeu um erro decisivo na semifinal contra o Flamengo antes de voltar ao Estudiantes, sob o comando de Alexander Medina.

Zagueiro pode quebrar recorde

Se levantar a taça, Rojo superará a marca atual de 12 anos do zagueiro brasileiro Fabiano Eller, campeão pelo Vasco da Gama em 1998 e pelo Internacional em 2006 e 2010. Também deixará para trás os intervalos de 11 anos registrados por Luis Cubilla, Ricardo Bochini e Jonatan Maidana, além dos oito anos de Everton Cebolinha.

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Rojo não é o único jogador do Estudiantes em busca de mais um título. Ramiro Funes Mori e Lucas Alario, campeões pelo River Plate em 2015, tiveram participação limitada nesta temporada e também podem alcançar a marca de 11 anos em Montevidéu.

Decisão em Montevidéu aguarda o veterano

As atenções agora se voltam para a final de sábado contra o Palmeiras , na qual o Estudiantes tenta escrever um novo capítulo de sua história continental. Titular no jogo de volta da semifinal decisiva, no Maracanã, Rojo está entre as opções para a final. Uma vitória completaria sua trajetória de 17 anos na Libertadores com a mesma camisa com que tudo começou.