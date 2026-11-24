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O ex-zagueiro do Liverpool Jamie Carragher criticou a goleada de 4 a 0 sofrida pelo Everton diante do Brentford e disse que o time precisa seguir em frente rapidamente, com o clássico de Merseyside se aproximando. O comentarista da Sky Sports não poupou críticas à atuação no oeste de Londres e afirmou que foi uma das piores da equipe nesta temporada da Premier League.

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Comentarista reage à goleada do Brentford

Carragher se pronunciou depois que o Brentford frustrou a busca do Everton pelo quinto lugar na noite de segunda-feira. Em busca da terceira vitória seguida na Premier League, os visitantes desmoronaram em um intervalo de dois minutos no primeiro tempo, quando Keane Lewis-Potter marcou duas vezes em bolas desviadas. A expulsão de James Tarkowski e os gols de Vitaly Janelt e Fabio Carvalho na segunda etapa completaram uma noite dura para o Everton .

Carragher analisa atuação ruim fora de casa

O Everton viajou para o sul embalado, enquanto David Moyes chegava ao 593º jogo no comando do clube, um recorde somadas suas duas passagens. Em vez de celebrar a marca com outro resultado positivo, porém, seu time foi inferior do início ao fim e sofreu um duro golpe em sua sequência.

Ao analisar a derrota na Sky Sports, Carragher afirmou que o elenco não tem escolha a não ser deixar para trás imediatamente uma noite ruim fora do habitual. “É uma daquelas partidas que eles precisam esquecer e seguir em frente muito rápido. O Everton tem o clássico de Merseyside no início da tarde de domingo.

“Eles vão ficar muito decepcionados e chateados. Provavelmente foi uma das piores atuações deles nesta temporada, mas, no geral, têm se saído bastante bem.”

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Protagonista improvável aproveita falhas na marcação

O técnico do Brentford, Keith Andrews, reorganizou o ataque após a suspensão de Igor Thiago e deu a Callum Wilson sua primeira oportunidade como titular na Premier League, mas quem roubou a cena foi o lateral-esquerdo Lewis-Potter. Com muito espaço repetidas vezes, o jogador de 25 anos aproveitou a marcação passiva do Everton para chegar a quatro gols na liga até novembro, superar sua melhor marca anterior em uma temporada, de três, e reforçar suas chances de defender a Inglaterra.

A situação do Everton piorou antes do intervalo, quando Tarkowski atingiu a canela de Yehor Yarmolyuk ao afastar a bola. O árbitro Craig Pawson mostrou inicialmente o cartão amarelo, mas uma revisão do VAR resultou na primeira expulsão da carreira do defensor, após 74 cartões amarelos anteriores. Caoimhin Kelleher defendeu então uma cabeçada de Thierno Barry, antes que um chute de Janelt de cerca de 27 metros e uma finalização de joelho de Carvalho levassem o Brentford ao sexto lugar.

Suspensão complica preparação para o clássico de domingo

O Everton precisa se reorganizar rapidamente antes de receber o Liverpool no clássico de Merseyside de domingo, às 12h (GMT). A suspensão de Tarkowski faz com que o pesadelo de segunda-feira tenha consequências diretas, obrigando Moyes a encontrar uma solução para o centro da defesa diante de um rival perigoso. O Brentford, por sua vez, chega confiante aos próximos jogos depois de mostrar que pode se sair bem mesmo sem seu principal atacante, que está suspenso.