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O ex-vice-presidente do Suriname Ronnie Brunswijk marcou seu primeiro gol na primeira divisão do país aos 65 anos, depois de se escalar como titular pelo Inter Moengotapoe. O polêmico dono do clube converteu um pênalti no segundo tempo, no sábado, e fechou a goleada por 5 a 0 sobre o lanterna Politie Voetbal Vrienden pelo campeonato.

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Dono do clube converte pênalti

Brunswijk marcou seu primeiro gol na Suriname Major League ao converter um pênalti de 11 metros, assinalado quando sua equipe já vencia por 4 a 0 no sábado. À frente do clube 11 vezes campeão nacional, que manda seus jogos no Ronnie Brunswijk Stadium, o ex-técnico da equipe pediu a bola imediatamente após o árbitro apontar para a marca do pênalti. Ele bateu no canto direito e comemorou de braços erguidos, enquanto o goleiro adversário pouco fez para tentar defender.

Passado controverso acompanha ex-político

O ex-líder rebelde de 65 anos ocupou o cargo de vice-presidente do Suriname entre 2020 e 2025, embora seu passado seja alvo de escrutínio internacional há muito tempo. Em 1999, um tribunal nos Países Baixos o condenou à revelia a oito anos de prisão por tráfico de cocaína. No entanto, como não existe tratado de extradição entre as autoridades neerlandesas e o Suriname, Brunswijk nunca cumpriu a pena de prisão e continuou sendo uma figura influente na política e no esporte do país.

Mesmo enquanto ocupava um cargo no governo, o veterano se escalava regularmente para disputar partidas oficiais pelo clube. Em 2021, aos 60 anos, ele jogou uma partida da Liga da Concacaf contra o CD Olimpia, de Honduras, que terminou com derrota de sua equipe por 6 a 0. Após o apito final, surgiram imagens que pareciam mostrar Brunswijk distribuindo dinheiro no vestiário adversário. O episódio levou a Concacaf, entidade que dirige o futebol da região, a abrir uma investigação imediata, que resultou na expulsão dos dois clubes do torneio e em uma suspensão de três anos para Brunswijk.

Busca pela profissionalização enfrenta questionamentos incômodos

O gol de sábado foi o primeiro do sexagenário desde a criação da Suriname Major League, em 2024. A competição foi lançada com apoio direto da Fifa, em uma tentativa de modernizar o futebol local e elevar os padrões profissionais em todo o país.

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Embora o Moengotapoe tenha começado bem dentro de campo nas primeiras rodadas, a cena de um presidente de clube de 65 anos escalando a si mesmo e cobrando pênaltis diante de um goleiro que pouco tenta defender levantou novos questionamentos sobre a busca da liga por credibilidade.

Campeão segue invicto no início da temporada

Apesar dos questionamentos, a vitória expressiva de sábado sobre o PVV, último colocado, mantém o Moengotapoe invicto após as três primeiras rodadas da temporada nacional. O clube 11 vezes campeão agora buscará manter o embalo na parte de cima da tabela à medida que a competição avança. Enquanto isso, resta saber com que frequência Brunswijk continuará a se incluir na escalação nas próximas semanas.