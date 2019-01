Ex-United, Rooney foi detido por xingamentos e embriaguez em aeroporto nos Estados Unis

Atacante inglês foi multado no Aeroporto de Washington-Dulles em dezembro, conforme revelam documentos da Justiça

Há seis meses na Major League Soccer, o veterano Wayne Rooney ficará marcado por um triste episódio fora de campo. Documentos recentemente publicados mostram que o jogador do DC United foi detido no último dia 16 de dezembro, no Aeroporto de Washington-Dulles, acusado de linguagem imprópria e intoxicação pública, embora tenha sido apenas multado como consequência.

Segundo a ABC News, o inglês de 33 anos estava viajando para um evento esportivo na Arábia Saudita durante suas férias quando o fato ocorreu na capital. No dia 4 de janeiro, ele foi multado em apenas 25 dólares americanos (R$ 90 reais) pelas infrações.

As leis do Estado da Virginia, onde Rooney foi flagrado, dizem que "se alguém faz xingamentos profanos ou está intoxicado em público, seja esta intoxicação por álcool, narcóticos ou qualquer outra droga intoxicante de qualquer natureza, ele será considerado culpado de uma contravenção de Classe 4."

À Goal, o DC United, time do atacante, afirmou que está "ciente do noticiário que informou a respeito da prisão de Rooney em dezembro. Compreendemos o interesse da imprensa no assunto, mas acreditamos que este seja um problema de natureza privada para Wayne, que o DC United irá administrar internamente."

Não é o primeiro episódio envolvendo Rooney e o abuso de álcool no passado recente: em setembro de 2017, ele se declarou culpado após ter sido flagrado acima do limite de consumo permitido para dirigir pela polícia do condado de Cheshire, nas proximidades de Liverpool. Na ocasião, ele acabou multado, impedido de dirigir por dois anos e obrigado a realizar 100 horas de trabalho comunitário como reparação.

Um ano depois, ele se juntou ao DC United, onde teve um grande impacto em campo, com 12 gols marcados em 21 jogos na temporada. Sua equipe acabou eliminada na fase final após cobranças de pênalti contra o Columbus Crew.