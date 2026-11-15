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Harry Redknapp, ex-treinador inglês, acredita que Mauricio Pochettino tem uma oportunidade ideal para devolver o Manchester United ao topo, considerando que a má situação pela qual o clube atravessa torna a missão do argentino diferente dos desafios enfrentados por quem assumiu o comando do Manchester United após a saída de Sir Alex Ferguson.

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Redknapp afirmou, em artigo no jornal "The Sun" britânico, que o Manchester United entrou em um estado de caos, mas que não há momento melhor do que o atual para Pochettino assumir o comando.

Acrescentou que os treinadores encaram vagas como essa como uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, pois o único caminho à frente para a equipe, a partir da posição em que se encontra, é subir e melhorar os resultados.

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E continuou: "As coisas só podem melhorar para o Manchester United com a presença de Pochettino. Ele não vai rebaixá-los, claro, não vai fazer isso".

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Redknapp relembrou sua experiência no Tottenham, quando assumiu o comando da equipe em outubro de 2008, depois de um início de temporada desastroso, afirmando que não hesitou em aceitar a missão.

Disse: "Quando me ofereceram o cargo no Tottenham, e eles estavam em apuros após o pior início de sua história, a decisão estava tomada, sem pensar duas vezes", explicando que é dessa maneira que os treinadores pensam ao avaliar oportunidades como essa.

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Por outro lado, Redknapp considerou que, se Pochettino tivesse assumido o comando do Manchester United logo após a saída de Ferguson, teria enfrentado um desafio completamente diferente, pois o treinador, nesse caso, se veria cobrado a melhorar uma equipe que já possui um grande legado e um elevado nível de sucesso.

Citou a experiência de David Moyes, escolhido por Ferguson como seu sucessor, mas que não durou muito tempo, dizendo que todos sabem como as coisas terminaram.

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Redknapp revelou ter uma relação amistosa com o treinador argentino, dizendo que ambos compartilham a mesma data de nascimento, no dia 2 de março, e que se encontraram no dia do aniversário deles quando Pochettino era treinador do Southampton, enquanto ele comandava o Queens Park Rangers, acrescentando: "Nós vencemos!".

Também mencionou que trabalhou com ele na partida beneficente "Soccer Aid", descrevendo-o como uma pessoa inteligente e extremamente bem informada.

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Acrescentou que Pochettino e seu auxiliar Jesús Pérez são capazes de revitalizar o ambiente de Old Trafford e do centro de treinamentos, e de trazer alguns sorrisos ao clube, mas ressaltou que eles também possuem inteligência futebolística e capacidade de montar equipes, dois elementos que serão essenciais na próxima etapa.

Redknapp apontou o maior problema que pode enfrentar o treinador argentino, que é o quanto a diretoria do Manchester United estará disposta a lhe dar os jogadores de que precisa para alcançar o sucesso.

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Disse que o elenco atual da equipe é "chocante", acrescentando que um grande treinador não pode fazer muito se estiver trabalhando com jogadores ruins, e que qualquer treinador, por maiores que sejam suas capacidades, será derrotado se não tiver os elementos adequados.

Redknapp dirigiu duras críticas aos responsáveis pela administração do Manchester United, dizendo que tem dificuldade em entender algumas das pessoas encarregadas de contratar os treinadores, considerando que elas carregam grande parte da culpa pelo problema do clube, por causa da confusão nas contratações e das decisões instáveis em relação às comissões técnicas.

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Também criticou a forma como a diretoria do United lidou com a saída de Carrick, descrevendo o que aconteceu como chocante, destacando que o ex-treinador foi um grande jogador do clube e um homem notável, mas que foi tratado de maneira péssima, especialmente com o vazamento das notícias de sua saída antes do anúncio oficial.