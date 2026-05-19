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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

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Ex-treinador de Cristiano Ronaldo ao Koora: sua grandeza reside em três pontos

C. Ronaldo
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Dan Gaspar revela o que mais destaca o Don

O norte-americano Dan Gaspar, ex-assistente técnico da seleção portuguesa, destacou o que mais caracteriza Cristiano Ronaldo, capitão da equipe, referindo-se a ele como um “profissional excepcional”.

Gaspar trabalhou como assistente de Carlos Queiroz e treinador de goleiros da seleção portuguesa em 2009, e comandou Ronaldo, atual astro do Al-Nassr saudita, na Copa do Mundo de 2010.

Em entrevista à Koora, a ser publicada posteriormente, Gaspar afirmou: “A grandeza de Cristiano Ronaldo não reside apenas no talento, mas na disciplina e na obsessão pelo aperfeiçoamento”.

O treinador, que também possui nacionalidade portuguesa, acrescentou: “As pessoas veem os gols e os títulos, mas não veem o profissionalismo diário, os hábitos de recuperação, o espírito competitivo e a atenção aos mínimos detalhes”.

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Gaspar, que atua como treinador de goleiros da seleção de Gana, continuou: “O que distingue os grandes jogadores não é apenas a motivação nos dias importantes, mas a manutenção de padrões de nível mundial todos os dias”.

E concluiu suas declarações sobre o Don: “Cristiano vem trabalhar com o corpo, a mente e o coração todos os dias. Essa combinação é rara e única. Ele é uma pessoa e um profissional excepcional. É um guerreiro perfeito”.

Cristiano Ronaldo foi convocado nesta terça-feira para a seleção de Portugal que disputará a Copa do Mundo de 2026, preparando-se para disputar o torneio pela sexta vez, um recorde.

Além disso, o Don se prepara para conquistar seus primeiros títulos oficiais com o Al-Nassr na quinta-feira, desde que sua equipe vença o Damac na última rodada da Liga Profissional Saudita Roshen.

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