Jesse Marsch, ex-treinador do Leeds United, insistiu que "todo mundo sabia" sobre a trapaça do Manchester City e defendeu o rebaixamento do clube da Premier League, após sua condenação por violar as regras financeiras.

Marsch foi nomeado treinador do Leeds em fevereiro de 2022, mas foi demitido 12 meses depois, enquanto o clube lutava para evitar o rebaixamento da Premier League.

O profissional de 52 anos, que agora comanda o Canadá, foi questionado sobre o veredito de uma comissão independente que determinou que o Manchester City ocultou pagamentos no valor de 900 milhões de libras esterlinas ao longo de um período de nove anos repleto de negociações "fictícias".

E embora o veredito tenha abrangido o período entre 2009 e 2018, Marsch manifestou sua convicção de que havia "contradições" até mesmo durante sua passagem pela Premier League.

O Manchester City deve ser rebaixado

Marsch declarou ao jornal "The Guardian" que o Manchester City deve ser rebaixado da Premier League em consequência desse veredito.

O Manchester City confirmou na sexta-feira que apresentou recurso para anular a decisão da comissão independente.

Marsch disse: "Acho que o Manchester City deve ser punido severamente. Acho que deve ser rebaixado à divisão inferior e, aliás, todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia".

E prosseguiu: "Naquele verão (2022), nós e o Manchester City éramos as duas únicas equipes que diziam ter obtido lucro. No nosso caso, nós obtivemos lucro, porque vendemos o Raphinha e vendemos o Kalvin Phillips. Sobrou muito do que havíamos comprado".

E completou: "Naquela época, não estávamos em uma situação financeira que nos permitisse não economizar. Os proprietários não tinham grandes recursos financeiros. Já quando o Manchester City disse isso, eu literalmente falei: vocês estão brincando? Isso é verdade? É algum tipo de piada?".

O treinador observou: "Quando disseram que contrataram Erling Haaland por 52 milhões de libras esterlinas, foi algo como: sim, tá bom, claro".

E disse: "Então, eu sabia que havia contradições nisso, mas o que você pode fazer? Você só levanta os braços para o ar e diz: isto é o futebol".

As contas dos clubes após a pandemia de covid

O verão de 2022 ao qual Marsch se referiu testemunhou a divulgação, por parte dos clubes, de suas contas da temporada 2020-21, disputada a portas fechadas em razão da pandemia de covid-19.

O Leeds anunciou um lucro operacional de 5,5 milhões de libras esterlinas, com a receita do clube impulsionada por seu retorno à primeira divisão após o acesso vindo da Championship inglesa.

Já o Manchester City anunciou um lucro modesto de 2,4 milhões de libras esterlinas no mesmo período, depois de ter registrado prejuízos no valor de 126 milhões de libras esterlinas na temporada 2019-2020.

A chegada do clube à final da Liga dos Campeões da Europa de 2021 e a conquista do título da Premier League pela quarta vez sob o comando de Pep Guardiola foram citadas como principais motivos para seu sucesso financeiro.

Os comentários de Marsch também lançaram luz sobre a janela de transferências do verão de 2022, que viu o Manchester City contratar Haaland por 52 milhões de libras esterlinas e trazer Phillips de seu time, o Leeds, em um negócio que atingiu o valor de 42 milhões de libras esterlinas.

O Leeds, por sua vez, vendeu o craque brasileiro Raphinha ao Barcelona por 55 milhões de libras esterlinas, e o clube usou os recursos provenientes das duas negociações para gerar cerca de 140 milhões de libras esterlinas em receitas.

O Leeds, que demitiu Marsch em fevereiro de 2023, foi rebaixado à divisão inferior ao fim da temporada.