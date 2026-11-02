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O ex-técnico do Manchester United Ole Gunnar Solskjaer voltou ao campo de treinamento para ajudar um clube de uma divisão inferior em sua Noruega natal, enquanto avalia qual será seu próximo cargo permanente. O treinador de 53 anos tem compartilhado sua experiência com o FCK, equipe da quinta divisão em Kristiansund, após não conseguir retornar a Old Trafford no início deste ano.

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Ídolo norueguês treina clube de sua cidade natal

Solskjaer atualmente divide seu tempo entre as equipes principal e de base do FCK, clube de Kristiansund, após o fim da temporada nacional da equipe. O clube terminou recentemente em nono lugar entre 11 equipes na Quarta Divisão norueguesa, que corresponde ao quinto nível do futebol do país. O trabalho em campo tem mantido o treinador ativo depois que as negociações para voltar ao Manchester United em janeiro fracassaram.

Escolha de Carrick encerrou chances de retorno

A direção do United conversou com seu ex-atacante sobre um retorno interino no início do ano, após a demissão de Ruben Amorim. No entanto, o clube preferiu entregar o comando ao ex-auxiliar de Solskjaer, Michael Carrick, que posteriormente assinou um contrato definitivo de dois anos em maio. Apesar de ajudar no futebol de base, Solskjaer segue aberto a assumir outra equipe principal. Questionado sobre seu futuro pelo TV2 Sport, afirmou: “Sim, acho que provavelmente vou aceitar um trabalho.”

Ao ser perguntado se algum dia consideraria atender a um futuro chamado de Old Trafford, acrescentou: “Se Michael for bem por dez anos e decidir sair, e me perguntarem se posso assumir a equipe por dois meses, é claro que não diria não.

“Passei 18-19 anos naquele clube, então ele faz parte da família. Mas não é algo em que eu esteja pensando.”

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Trajetória vitoriosa antecedeu passagem pela Turquia

O vínculo duradouro de Solskjaer com o gigante da Premier League começou em sua carreira de jogador, que durou 11 anos, entre 1996 e 2007. Nesse período, marcou 126 gols em 366 jogos em todas as competições e conquistou 12 títulos importantes, incluindo seis títulos da liga e a histórica tríplice coroa de 1999. De volta ao clube para substituir Jose Mourinho, inicialmente como interino, em dezembro de 2018, passou quase três anos no comando, até novembro de 2021. Levou a equipe ao terceiro e ao segundo lugares na liga e à final da Liga Europa de 2021, na qual perdeu nos pênaltis para o Villarreal.

Mais recentemente, o norueguês voltou a comandar um clube ao assumir o Besiktas, da Turquia, antes de deixar o cargo em agosto de 2025 e retomar suas funções como observador técnico de partidas da UEFA dois meses depois.

Retorno definitivo ao comando de uma equipe segue como prioridade

Embora orientar jogadores jovens e amadores em Kristiansund seja uma oportunidade bem-vinda de trabalhar longe dos holofotes, a expectativa é que Solskjaer considere propostas formais nos próximos meses. Ao conciliar seu trabalho de análise para a UEFA com atividades práticas na Noruega, o treinador de 53 anos se mantém preparado para seu próximo desafio profissional. Enquanto isso, seu ex-colega Carrick tem a tarefa imediata de reverter a situação do United nas competições nacionais em Manchester.