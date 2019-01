Ex-técnico do Flamengo, Rueda diz que Vidal seria ideal para o clube

Treinador colombiano comanda a seleção chilena e acredita que meio-campista chileno do Barcelona cairia bem no Fla

Ex-técnico do Flamengo, atualmente comandante da seleção chilena, Reinaldo Rueda acredita que o chileno Arturo Vidal, que brilhou na Juventus e no Bayern de Munique e hoje defende o Barcelona, cairia muito bem no seu antigo clube.

"(Vidal) Seria um jogador ideal para o Flamengo, pela paixão, seu coração e o que transmite. É um jogador de muita raça, seria o líder ideal para o Flamengo no futuro. A torcida gostaria. É muito carismático e, pela sua entrega, tem as características ideais para defender o Flamengo", destacou Rueda, em conversa com a imprensa após o sorteio da Copa América 2019, realizado nesta quinta-feira (24), no Rio de Janeiro.

Vale destacar que Vidal já chegou a declarar, em entrevista ao Pilhado, canal do YouTube, que tem o desejo de um dia vestir a camisa do Flamengo.