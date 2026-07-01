Ex-técnico de Salah é candidato a assumir a seleção da Holanda após o desastre contra o Marrocos

O nome de Arne Slot surgiu como principal candidato à liderança da seleção holandesa após a saída de Ronald Koeman, na sequência da eliminação da Copa do Mundo pelas mãos do Marrocos, em uma iniciativa que pode redefinir o futuro dos “Moinhos” antes das próximas competições.

O técnico, demitido do Liverpool no final de maio passado, está disponível, e há fortes indícios de que treinar a seleção de seu país representa para ele uma “grande honra”, apesar de sua preferência declarada pelo futebol de clubes.

O renomado jornalista holandês do site “AD”, Mikos Joka, confirmou no podcast “AD Football” que Slot não pretende voltar a treinar neste verão e não se vinculará a nenhum clube, mas não descarta a possibilidade de comandar a seleção.

Joka explicou: “É verdade que ele prefere o futebol de clubes ao futebol internacional, mas não tenho nenhum indício de que ele nunca queira treinar a seleção holandesa. Na verdade, sei que ele consideraria treinar a seleção uma grande honra”.

O jornalista, autor do livro “Slot-Pal”, acredita que o sucesso da iniciativa depende do momento certo e da visão da Federação Holandesa: “A questão é: será que este é o momento certo em sua carreira? Ele sente que há potencial suficiente nessa equipe para disputar títulos? E qual é a visão que a Federação apresenta, e quem ele poderia incluir na comissão técnica? Eles têm uma boa chance se entrarem em contato com ele”.

Ele acrescentou que afastar-se dos clubes não é mais um obstáculo para Slot, que já treinou grandes estrelas como Mohamed Salah, citando as experiências de Nagelsmann com a Alemanha e de Tuchel com a Inglaterra, e ressaltando que um retorno a um grande clube mais tarde continua sendo uma possibilidade viável.

Quanto aos receios de que o futebol holandês perca um técnico de destaque no âmbito dos clubes, Joka enfatizou: “O interesse nacional vem em primeiro lugar... Se isso garantir que a seleção holandesa recupere seu brilho, isso será mais importante do que qualquer outra coisa”.

Quanto aos desafios técnicos, ele destacou que a força de Slot reside na rapidez com que impõe suas ideias: “O que conheço de Slot é que ele é muito rápido em explicar o que quer aos jogadores... No Feyenoord, após a derrota na final da Liga Europa Conferência, o time foi totalmente renovado e voltou ao caminho certo imediatamente na temporada seguinte”.

Ele ressaltou que a tarefa não será fácil, mas a seleção tem tempo suficiente para se adaptar antes das eliminatórias do Campeonato Europeu, mesmo com a possibilidade de tropeçar contra seleções como a Alemanha ou a Sérvia na Liga das Nações.