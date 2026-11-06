Nelo Vingada, ex-treinador da seleção de Portugal, acredita que Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, demorou a tomar a decisão de se aposentar do futebol internacional, ressaltando que não espera o seu retorno à seleção num cargo técnico ou administrativo no futuro.

Ronaldo surpreendeu a todos ontem, quinta-feira, ao anunciar a sua aposentadoria da seleção portuguesa, encerrando uma longa jornada que se estendeu por 23 anos, embora tivesse revelado, após ser suspenso, que desejava continuar a sua trajetória internacional.

A aposentadoria de Ronaldo veio na sequência de uma grande crise com o seu treinador Jorge Jesus, em razão de ter deixado a concentração da seleção em Copenhague sem autorização, em protesto contra declarações do técnico.

E enquanto a torcida portuguesa aguardava o anúncio do retorno de Ronaldo às fileiras da seleção após a punição, o jogador, de 41 anos, preferiu se aposentar do futebol internacional.

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"A melhor decisão"

Vingada disse, em declarações exclusivas à Kooora, nesta sexta-feira: "Olhando para os acontecimentos que ocorreram anteriormente, considero que a decisão de se aposentar da seleção foi a melhor, embora não haja vencedor nesta situação".

Sobre a mudança de opinião de Ronaldo, depois de ter revelado anteriormente o desejo de continuar jogando, Vingada explicou: "Ocorreram alguns acontecimentos, houve uma divergência entre o treinador e o jogador, e as declarações feitas por ambos não deixaram espaço para a reconciliação".

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"Uma grande perda"

Sobre se a aposentadoria de Ronaldo afetará a seleção portuguesa no futuro, Vingada declarou: "Claro, é uma grande perda, especialmente porque as coisas não foram bem conduzidas por parte dos dois lados".

O treinador, que comandou Portugal em 1993, depois ponderou: "Mas do ponto de vista técnico, esta decisão foi natural, embora ainda não tenha sido esclarecido o que de fato aconteceu".

O sonho do milésimo e jogar ao lado do filho

Sobre o momento da aposentadoria internacional de Ronaldo, Vingada explicou: "Do meu ponto de vista, o momento adequado para tomar a decisão seria após a Copa do Mundo de 2026. As partidas seguintes não deram a Ronaldo a melhor oportunidade de encerrar a sua trajetória internacional da forma que ele merece, por isso essa decisão veio tarde".

Já em relação à aposentadoria definitiva do futebol, ele disse: "Ele deve continuar jogando pelo Al-Nassr para alcançar o seu objetivo de marcar 1000 gols o mais rápido possível. Acredito que, quando atingir esse objetivo, ele talvez esteja próximo do fim da sua carreira como jogador. Também acredito que ele tem o desejo de jogar ao lado do seu filho no Al-Nassr".

"Não vai comandar Portugal"

Sobre se espera o retorno de Ronaldo à seleção portuguesa no futuro num cargo administrativo ou técnico, Vingada afirmou que não espera isso, ressaltando que, em sua visão, os objetivos do Dom após a aposentadoria definitiva estarão mais concentrados fora do futebol.