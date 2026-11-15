Francês relembra disputa pelo cargo de técnico interino
Garcia surgiu como candidato a substituir Ole Gunnar Solskjaer quando o período de três anos do norueguês no comando terminou após uma pesada derrota por 4 a 1 para o Watford, fora de casa, pela Premier League. Como a demissão ocorreu no meio da temporada 2021-22, a diretoria do Manchester United decidiu contratar um técnico interino até o verão. Garcia, de 62 anos, estava disponível após deixar o Lyon ao fim da temporada anterior, depois de quase dois anos no comando.
Duas entrevistas antecederam a contratação de Rangnick
Campeão da Ligue 1 e da Copa da França com o Lille em 2011, o experiente treinador acreditava ter bons argumentos para assumir o cargo na Inglaterra. No entanto, os dirigentes do Manchester United decidiram não contratá-lo e acertaram com Rangnick por um contrato de curta duração em dezembro de 2021.
Ao recordar o quanto esteve perto de conseguir o cargo, Garcia disse ao The Athletic: "Sim, fui entrevistado duas vezes para trabalhar neste clube fantástico, um dos melhores do mundo.
"Gostaria de trabalhar na Inglaterra e me reuni com Darren Fletcher e John Murtough. Era um cargo interino, e eles me perguntaram o que eu faria quando esse período terminasse. Respondi que faria um trabalho tão bom que continuaria em Manchester, mas eles deram o cargo a Ralf."
Quatro técnicos efetivos assumiram após a saída
Rangnick levou o time ao sexto lugar na primeira divisão durante sua breve passagem, antes da chegada de Erik ten Hag no verão de 2022, o primeiro de quatro técnicos efetivos contratados em pouco mais de quatro anos. O holandês acabou sendo substituído por Ruben Amorim em novembro de 2024, antes de o ex-meio-campista Michael Carrick assumir o comando no início deste ano.
Após a demissão de Carrick na quinta-feira, o clube recorreu ao ex-técnico do Tottenham Hotspur Pochettino para estabilizar a equipe. O argentino começará oficialmente a trabalhar na próxima quinta-feira, após assinar um contrato válido até o verão de 2029.
Passagens de altos e baixos marcam a carreira desde então
Garcia, por sua vez, voltou a trabalhar como técnico no Al-Nassr, onde contratou Cristiano Ronaldo após a saída do atacante do Manchester United. Ele foi demitido em abril de 2023, menos de uma temporada depois de assumir o cargo. Três meses depois, assumiu o Napoli, mas foi demitido após 12 jogos da temporada 2023-24 da Serie A. Mais recentemente, levou a Bélgica às quartas de final da Copa do Mundo deste verão, antes de deixar o cargo após a eliminação diante da Espanha, que acabaria campeã.