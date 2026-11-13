Ex-técnico da seleção francesa, Domenech ataca a Itália e cita Allegri: "Como é possível perder o rumo assim? A Itália tem uma pobreza técnica impressionante. Olise apaga e tudo desmorona, o futebol é simples"

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A derrota da França por 3 a 1 para a Itália em San Siro não caiu bem para Raymond Domenech, ex-técnico da seleção francesa. Pelas redes sociais, o treinador comentou a partida em tempo real, criticando duramente a Itália apesar da derrota no fim. Ele também destacou a atuação fraca da França e usou uma frase que ficou famosa na Itália graças a Massimiliano Allegri.

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O ATAQUE À ITÁLIA - Muito ativo no X (antigo Twitter), Domenech começou elogiando a atmosfera de San Siro e o hino italiano, que, segundo ele, lhe causa arrepios: "O You'll Never Walk Alone, do Liverpool, Les Corons, do Lens, e o hino italiano me dão arrepios. Adoro os três!". Pouco depois, porém, mudou completamente o tom.

Assim que a Itália marcou o gol de empate por 1 a 1 com Pio Esposito, o ex-técnico da seleção francesa classificou o empate como "inesperado" e fez duras críticas à equipe italiana, tanto pela forma como foi organizada em campo quanto, de modo geral, pela qualidade dos jogadores à disposição.

"É um resultado inesperado para os italianos. Que falta de qualidade em todos os setores! Mas o mais surpreendente é o nível técnico: quantos erros até nos passes mais simples, é impressionante".

CRÍTICAS DURAS À FRANÇA - Domenech também não poupou críticas à própria seleção. Após o pênalti convertido por Pio Esposito, que fez 3 a 1 e marcou seu segundo gol na partida, placar que se manteve até o fim, o ex-técnico publicou uma nova mensagem. Desta vez, concentrou-se nas dificuldades defensivas da equipe atualmente comandada por Zinedine Zidane.

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"Como é possível? Como se pode perder completamente o rumo desse jeito? As falhas defensivas da França continuam se confirmando". Uma avaliação que, na verdade, se chocou com os fatos, diante dos enormes buracos na defesa explorados pela Itália pelas duas pontas e da marcação frouxa tanto de Jaquet quanto de Upamecano sobre Pio Esposito. Uma fragilidade que, evidentemente, já havia aparecido na última Copa do Mundo e que Zidane ainda não conseguiu corrigir.

A CITAÇÃO DE ALLEGRI - A última mensagem, que encerrou seus comentários ao vivo sobre a partida, foi, porém, a mais significativa para sua avaliação da equipe francesa, embora tenha usado poucas palavras. Domenech apontou Michael Olise como o principal e talvez único protagonista da atuação francesa, mas, justamente quando o ponta do Bayern de Munique "apagou", a equipe inteira se perdeu. Foi então que Domenech escolheu uma frase muito usada por Massimiliano Allegri para definir a França vista em campo: "Olise apaga e a França sai dos trilhos. O futebol é simples". E o resultado final em San Siro foi a consequência disso.