Deschamps recusa sondagem de Old Trafford
Dirigentes do Manchester United teriam entrado em contato com o técnico de 58 anos enquanto avaliam alternativas a Carrick, que enfrenta dificuldades no cargo. O United faz uma campanha doméstica ruim, com apenas uma vitória nas nove primeiras partidas da Premier League. Deschamps atraiu o interesse da diretoria por seu currículo de alto nível e por estar disponível de imediato, sem a necessidade de pagar uma compensação para contratá-lo.
No entanto, o campeão da Copa do Mundo de 2018 recusou rapidamente a oportunidade, segundo o Mirror. Deschamps deixou o comando da seleção francesa após a Copa do Mundo recente e prefere prolongar sua pausa na carreira de treinador. Ele não comanda um clube desde que deixou o Marseille, em 2012, e não tem pressa de assumir o cargo em meio ao ambiente instável de Old Trafford.
Lista de candidatos do United ao cargo de técnico diminui
Com Deschamps fora da disputa, o número de possíveis substitutos à disposição do United diminui rapidamente. A diretoria de Old Trafford também demonstrou interesse em Unai Emery, mas o espanhol estaria prestes a assinar uma renovação contratual lucrativa para permanecer no Aston Villa.
Julian Nagelsmann também vem sendo acompanhado de perto pelo clube da Premier League. No entanto, o ex-técnico do Bayern de Munique teria pouco interesse em negociar com o United, que atravessa uma fase difícil. Isso deixa Eddie Howe como um dos poucos candidatos principais restantes, caso a diretoria decida demitir Carrick durante a próxima pausa para jogos de seleções.
Carrick luta para manter o cargo em Old Trafford
A expectativa era de que Carrick fosse demitido antes da próxima pausa no calendário nacional, após uma sequência ruim chegar a nove partidas sem vitória em todas as competições. O limite parecia prestes a ser atingido no confronto recente com a Roma pela Champions League, quando o United ficou dois gols atrás diante de sua torcida, frustrada e cada vez mais hostil.
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No entanto, uma reação dramática nos minutos finais, coroada por dois gols de Matheus Cunha, garantiu uma empolgante vitória por 3 a 2 e deu ao atual técnico uma sobrevida crucial. Ao comentar as intensas especulações sobre seu futuro após a vitória na competição europeia, Carrick manteve o foco apenas nos desafios imediatos.
“Não tenho uma bola de cristal para saber o que vai acontecer a seguir”, admitiu o técnico do United. “Agora pensamos no fim de semana. Temos um jogo muito importante aqui contra o Aston Villa e precisamos nos preparar bem para ele.”
Duelo decisivo contra o Villa se aproxima
O técnico pressionado terá pela frente um jogo decisivo pela Premier League no domingo, quando o Aston Villa chegará a Manchester. Por coincidência, o visitante é comandado por Emery, um dos principais nomes ligados ao cargo de Carrick.
Se não conseguir um resultado positivo contra o Villa, Carrick voltará imediatamente a correr sério risco de demissão. Como a pausa para jogos de seleções oferece à diretoria do clube um período ideal de duas semanas para trocar de técnico, o confronto de domingo é uma partida que o atual comandante do United precisa vencer.