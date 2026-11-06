Compartilhar Siga GOAL no Google

A busca do Manchester United por um possível substituto para Michael Carrick sofreu um grande revés depois que Didier Deschamps teria recusado a oportunidade de assumir o comando em Old Trafford. O ex-técnico da França estava entre os principais nomes da lista do clube, que tenta superar um início desastroso na nova temporada da Premier League.

Publicidade

Deschamps recusa sondagem de Old Trafford

Dirigentes do Manchester United teriam entrado em contato com o técnico de 58 anos enquanto avaliam alternativas a Carrick, que enfrenta dificuldades no cargo. O United faz uma campanha doméstica ruim, com apenas uma vitória nas nove primeiras partidas da Premier League. Deschamps atraiu o interesse da diretoria por seu currículo de alto nível e por estar disponível de imediato, sem a necessidade de pagar uma compensação para contratá-lo.

No entanto, o campeão da Copa do Mundo de 2018 recusou rapidamente a oportunidade, segundo o Mirror. Deschamps deixou o comando da seleção francesa após a Copa do Mundo recente e prefere prolongar sua pausa na carreira de treinador. Ele não comanda um clube desde que deixou o Marseille, em 2012, e não tem pressa de assumir o cargo em meio ao ambiente instável de Old Trafford.

Lista de candidatos do United ao cargo de técnico diminui

Com Deschamps fora da disputa, o número de possíveis substitutos à disposição do United diminui rapidamente. A diretoria de Old Trafford também demonstrou interesse em Unai Emery, mas o espanhol estaria prestes a assinar uma renovação contratual lucrativa para permanecer no Aston Villa.

Julian Nagelsmann também vem sendo acompanhado de perto pelo clube da Premier League. No entanto, o ex-técnico do Bayern de Munique teria pouco interesse em negociar com o United, que atravessa uma fase difícil. Isso deixa Eddie Howe como um dos poucos candidatos principais restantes, caso a diretoria decida demitir Carrick durante a próxima pausa para jogos de seleções.

Publicidade Publicidade

Carrick luta para manter o cargo em Old Trafford

A expectativa era de que Carrick fosse demitido antes da próxima pausa no calendário nacional, após uma sequência ruim chegar a nove partidas sem vitória em todas as competições. O limite parecia prestes a ser atingido no confronto recente com a Roma pela Champions League, quando o United ficou dois gols atrás diante de sua torcida, frustrada e cada vez mais hostil.

Tópicos relacionados

No entanto, uma reação dramática nos minutos finais, coroada por dois gols de Matheus Cunha, garantiu uma empolgante vitória por 3 a 2 e deu ao atual técnico uma sobrevida crucial. Ao comentar as intensas especulações sobre seu futuro após a vitória na competição europeia, Carrick manteve o foco apenas nos desafios imediatos.

“Não tenho uma bola de cristal para saber o que vai acontecer a seguir”, admitiu o técnico do United. “Agora pensamos no fim de semana. Temos um jogo muito importante aqui contra o Aston Villa e precisamos nos preparar bem para ele.”

Publicidade

Duelo decisivo contra o Villa se aproxima

O técnico pressionado terá pela frente um jogo decisivo pela Premier League no domingo, quando o Aston Villa chegará a Manchester. Por coincidência, o visitante é comandado por Emery, um dos principais nomes ligados ao cargo de Carrick.

Se não conseguir um resultado positivo contra o Villa, Carrick voltará imediatamente a correr sério risco de demissão. Como a pausa para jogos de seleções oferece à diretoria do clube um período ideal de duas semanas para trocar de técnico, o confronto de domingo é uma partida que o atual comandante do United precisa vencer.