Segundo informações do fussballtransfers, o meio-campista de 29 anos está na lista do Union Berlin. De acordo com a publicação, os Eisernen têm interesse em uma transferência nesta janela em andamento.

Atualmente, Sanches ainda tem contrato com o Paris Saint-Germain, mas não tem mais qualquer perspectiva na equipe do técnico Luis Enrique. Oficialmente, seu vínculo com o atual campeão da Ligue 1 ainda vai até 30 de junho de 2027, mas, segundo o fussballtransfers, ele já pode deixar o clube de graça neste verão.

Consequentemente, a concorrência pelos berlinenses é grande. Ipswich Town, Hull City, Torino e também clubes da Espanha aparentemente demonstraram interesse no português. Por outro lado, o jogador já teria recusado consultas dos Estados Unidos, do Brasil e também da Arábia Saudita.

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Renato Sanches fracassa no Bayern de Munique

Vencedor do Golden Boy de 2016, ele já foi considerado um dos maiores talentos do meio-campo, razão pela qual o Bayern desembolsou 35 milhões de euros no verão de 2016 para tirá-lo de seu contrato com o Benfica.

Em Munique, porém, o agora jogador de 29 anos não conseguiu corresponder em nenhum momento às altas expectativas. Em 2017, o recordista alemão o emprestou ao Swansea, na Premier League, e em 2019 veio por fim a transferência para o Lille, pela qual o Bayern ainda arrecadou 20 milhões de euros em taxa de transferência.

Em 2022, o PSG então pagou 15 milhões de euros por Sanches, mas na capital francesa ele, assim como já havia acontecido no Bayern, jamais passou do status de jogador de rotação. Depois de empréstimos para Roma, Benfica e, por último, Panathinaikos de Atenas, aparentemente agora os parisienses entendem que já viram o suficiente.