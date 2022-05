Ex-São Paulo, goleiro pega pênalti e tenta se firmar nos Estados Unidos

O sonho do futebol de deixar o Brasil rumo ao exterior levou o jovem Felipe Carneiro, de apenas 18 anos, ao North Texas, dos Estados Unidos. O jovem disputa a MLS Next Pro, equivalente à terceira divisão dos Estados Unidos, e se destaca aos poucos na equipe.

No último domingo, defendeu um pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o Sporting Kansas City II. Animado com a atuação pelo time, enaltece a sua adaptação ao local: "A adaptação não foi fácil, e venho me adaptando ainda, a cultura e o estilo de jogo são muito diferentes, venho ganhando mais confiança e me adaptando cada vez mais, a cada jogo", disse à GOAL.

Ele ainda destaca as diferenças entre o futebol do Brasil e dos Estados Unidos: "A atenção tática aqui é muito maior, eles respeitam muito a organização, no Brasil é um jogo mais individualista, de drible".

Veja, abaixo, outros trechos da conversa de Felipe Carneiro com a GOAL:

O que te atraiu na liga norte-americana?

O crescimento da Liga, e a evolução no nível de futebol que aqui acontecendo rapidamente.

Teve boa passagem pelas divisões de base do São Paulo, vencendo títulos nacionais e regionais. Como avalia a passagem por Cotia?

Cotia me ensinou muito, me ajudou a evoluir como ser humano, e me enfatizou como é importante ganhar, conquistei alguns títulos que foram muito importantes para minha carreira.

Quem é seu ídolo no futebol?

Neuer, pelo estilo de jogo, pela qualidade com os pés, e pela modernização, no meu ver, revolucionou a posição.

Qual o sonho da carreira?

Sempre é importante conquistar títulos, desta forma vem o reconhecimento do seu trabalho, venho esforçando arduamente para conquistar meus objetivos e evidentemente do meu clube.