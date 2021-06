Ex-Santos e Corinthians, atacante tenta recomeçar a carreira no Cruzeiro

Diogo Vitor busca entrar forma física, técnica antes de fazer a sua estreia com a camisa da Raposa na Série B

Mais um jogador está chegando ao Cruzeiro, mas, por enquanto, de um jeito diferente das demais contratações feitas para disputa da Série B. O atacante Diogo Vitor, de 24 anos, que deixou o Corinthians em janeiro, a partir de agora, buscará condição e ritmo de jogo na Toca da Raposa 2.

Com diversos problemas extra campo, o atleta tenta recomeçar a carreira. Surgiu nas categorias de base do Santos como grande promessa e chegou a ser chamado de "Joia da Vila Belmiro".

Mas, na realidade, o passado cheio de expectativa deu lugar a problema físicos, indisciplinas e pouco profissionalismo.

Diogo Vitor quer recuperar a forma física, técnica e teve o apoio da diretoria da Raposa para retomar o caminho do futebol. O Cruzeiro, até o momento, não comenta oficialmente sobre o atleta.

Se o jogador demonstrar disciplina e equilíbrio neste período de testes, vai assinar um vínculo com o time celeste.

Antes de acertar a vinda para Minas Gerais, o atacante chegou a treinar no Maringá-PR, mas não recuperou a forma física e deixou de ser inscrito no Campeonato Paranaense.



Histórico problemático

Diogo Vitor chegou ao Santos em 2010. Nas categorias de base, protagonizou um sumiço de quatro meses. O ato de indisciplina foi resolvido pelo clube paulista. Em 2016, aos 18 anos de idade, subiu ao elenco profissional com o técnico Dorival Júnior. Na oportunidade, Diogo Vitor foi utilizado em dois jogos, a estreia aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Brasileirão. Porém, na sequência, faltou a treinos e desceu para o time B.

Em 2018, após sumiços e falhas disciplinares, o Peixe seguiu na aposta e renovou contrato com Diogo Vitor. Ele estava na cidade de Coqueiral-MG, no Sul de Minas, e havia recebido uma proposta para fazer um contrato de risco no Real Madrid B. Mas, mesmo assim, preferiu ficar na Baixada Santista.

No mesmo ano, voltou ao profissional do Santos com o técnico Jair Ventura. Um dos melhores momentos de Diogo Vitor como atleta foi na partida contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista de 2018. Na ocasião, ele entrou na equipe no segundo tempo e marcou o gol de empate em 1 a 1.

Na semifinal, com 21 anos, acabou errando um pênalti que culminou com a derrota do Peixe para o Palmeiras. Naquele elenco do Peixe tinham os volantes Renato e Leandro Donizete, atacantes Rodrygo, Gabigol e Sasha. Jogadores que deram muita força a Diogo Vitor que ficou muito abalado.



Cocaína e suspensão

O caso mais grave ainda estava por vir. Na disputa da Copa Libertadores, Diogo Vitor foi pego no exame antidoping, que apontou o uso de cocaína.

O atleta assumiu o uso do entorpecente e ficou 18 meses afastado dos gramados. Retornou ao Peixe em novembro de 2019, mas os problemas continuaram e ele foi demitido, por justa causa, em março de 2020.



Nova chance no Corinthians

Após sair do Santos, o Corinthians decidiu fazer aposta no atacante. A diretoria do Timão ofereceu um salário bem abaixo do que é pago para um profissional do clube, até como uma forma de injetar ânimo em Diogo Vitor para que pudesse readquirir a boa forma.

A ideia era que o meia-atacante fizesse partidas no Sub-23 e depois fosse utilizado no time principal. Mas, o cenário extra campo voltou a atrapalhar a carreira de Diogo Vitor. Com faltas em treinamentos e baixo rendimento físico, ele deixou o Parque São Jorge sem fazer uma partida oficial.