Ex-Real Madrid, Pepe paga salários de trabalhadores do Besiktas antes de deixar o clube

O defensor de 35 anos chegou a um acordo amigável com a equipe turca, e entrou na mira do futebol árabe

Zagueiro de sucesso com Porto e Real Madrid, Pepe rescindiu o seu contrato com o Besiktas, equipe turca em que estava desde 2017.

O luso-brasileiro, de 35 anos, conseguiu uma rescisão amigável e antes de selar oficialmente a despedida ainda pagou salários a funcionários do clube – como cuidadores do campo e cozinheiros. Vale lembrar que o Besiktas vive uma grande crise financeira, e os altos vencimentos recebidos pelo jogador seriam um dos motivos de sua saída.

Três vezes campeão da Champions League e vitorioso na Eurocopa com Portugal, dentre vários outros títulos importantes, Pepe agora decide o seu futuro. De acordo com o jornal português A Bola, o defensor estaria dividido entre duas equipes: o Al Gharafa, do Qatar, e Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Os qatari acenaram com o interesse primeiro, mas nos últimos dias o clube saudita entrou nas negociações e ofereceu um contrato de duas temporadas com valores maiores.