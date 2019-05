Ex-Real Madrid e ex-jogador do time de Ronaldo são presos por manipulação de resultados

Investigação começou há mais de um ano após suspeita de La Liga; caso segue em andamento

A Polícia Nacional da realizou operação na manhã desta terça-feira (28) para prender envolvidos em um esquema de manipulação de resultados nas três primeiras divisões do Campeonato Espanhol.

Entre os presos estão Raúl Bravo, ex-jogador com passagem pelo e apontado como líder do esquema, e Borja Fernández, até mês pasado jogador do Real , equipe dirigida por Ronaldo. Segundo a imprensa espanhola, ele, inclusive, teria reunião com Ronaldo nesta terça-feira para definir seu futuro no clube, talvez em cargo de supervisão.

A suspeita é de que eles e outros atletas e dirigentes estariam envolvidos na combinação de resultados de partidas em troca de dinheiro vindo de casas de apostas. A denúncia partiu de , organizadora dos campeonatos da primeira, segunda e terceira divisões. A investigação começou há mais de um ano.

O jogo que gerou a denúncia de Javier Tebas, presidente da liga, foi a derrota de 2 a 0 do Valladolid contra o . O número fora do normal de palpites para o confronto despertou a suspeita e, consequentemente, a averiguação do caso.

Familiares e pessoas ligadas aos detidos também são investigados por envolvimento no esquema de corrupção. O caso segue em andamento.