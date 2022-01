Ex-Real Madrid, Antonio Cassano é hospitalizado na Itália por Covid-19

O ex-jogador Antonio Cassano, que tem passagens por Real Madrid, Sampdoria e Roma, está internado em Gênova, na Itália, devido ao coronavírus. Cassano testou positivo ao fim de 2021 e, ainda com o vírus, teve que ser hospitalizado no início deste ano para maior atenção médica.

A hospitalização ocorreu justamente por uma ligeira piora na situação de Cassano, que se encontra internado no hospital San Martino, em Gênova. Matteo Bassetti, diretor da Clínica de Doenças Infecciosas onde se encontra o ex-jogador, é o responsável pela equipe médica do local.

Apesar da piora, a situação de Cassano não é grave e, como citado, a internação foi realizada para que houvesse maior proximidade com os médicos. Carolina Marcialis, esposa do ex-jogador de 39 anos, relatou em sua história do Instagram, aproximadamente às 11h desta quarta (05), o estado do ex-Real Madrid: "Primeiramente: Antonio está no hospital e está bem! Segundo: está vacinado com as duas doses."

Cassano, logo após sua aposentadoria do futebol, ganhou destaque na Twitch ao lado de seu colega Christian 'Bobo' Vieri, falando sobre futebol. O último clube em que "atuou" foi o Verona, o qual acabou nem tendo oportunidade a jogar.