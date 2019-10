EX-PSG, Daniel Alves critica Paris: "lá eles são racistas pra car... Muito mesmo"

Camisa 10 do São Paulo comparou as cidades que morou em entrevista

Daniel Alves voltou para o Brasil em agosto após passar 17 anos na Europa, onde defendeu Sevilha, , e . Em meio aos inúmeros títulos conquistados, o lateral pode também conhecer muito da cultura dos lugares onde morou.

Sobre isso, em entrevista à Revista GQ , da qual é capa na edição de outubro, o jogador do desabafou sobre Paris: “Paris também é uma cidade estressante, não gosto muito”, comparando a capital francesa com São Paulo.

“Se você for a Paris por uma semana, vai ser a viagem da vida. Mais que isso, já vai cansar. Nisso lembra um pouco São Paulo. Mas lá eles são racistas para c... Muito mesmo. Comigo não faziam nada, até porque eu mandaria todo mundo tomar no ..., mas via com meus amigos”, completou.

A declaração já repercute na e diversos parisienses (e franceses, no geral) não aceitaram as críticas feitas pelo brasileiro. Entre xingamentos e ofensas, alguns comentários o chamam de ingrato, o relacionam com o presidente Jair Bolsonaro e outros pedem até a saída de Neymar, muito amigo do lateral.

Quanto à volta ao , Daniel Alves brincou com relação a energia do brasileiro: “É um choque cultural bem interessante. Aqui tem muito convite. Pessoal parece que acumula energia pela falta de opções de natureza e chama para sair todo dia. Preciso lembrar os amigos que eu tenho jogo no dia seguinte”.

Mas ele mesmo diz que se sentia mais à vontade em lugares assim, como nas cidades espanholas que morou: “O pessoal lá parece brasileiro, vive na rua, tem uma energia legal. São muito entrões, se der ousadia f... Mas eu prefiro que as pessoas sejam assim do que o contrário”, disse Daniel.

O lateral/meio-campista foi desfalque do São Paulo nas duas últimas rodadas pois estava servindo a seleção brasileira. Após jogar os 90 minutos dos dois amistosos e encarar uma viagem de cerca de 20 horas até São Paulo, Dani Alves está com o restante do elenco em Belo Horizonte, onde o Tricolor encara o Cruzeiro , nesta quarta-feira (16), às 21h, no Mineirão.