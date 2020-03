Ex-presidente do Real Madrid é internado em estado grave com suspeita de coronavírus

Lorenzo Sanz foi bicampeão da Liga dos Campeões pelo clube espanhol

Não é segredo pra ninguém que o coronavírus já vem afetando duramente o mundo do futebol: Lorenzo Sanz, ex-presidente do , é mais um dos grandes nomes do esporte a ter contraído o vírus.

De acordo com o Ideal, portal espanhol, o ex-mandatário está em estado grave na UTI, depois de ter dado entrada em um hospital com um quadro de febre. Segundo os médicos, existem uma suspeita (quase confirmada) de coronavírus.

Lorenzo Sanz foi presidente do Real Madrid de 1995 a 2000, tendo conquistados duas Ligas dos Campeões, uma Copa Intercontinental, dois Campeonatos Espanhóis e uma Supercopa da .

Foi sucedido na presidência por Florentino Pérez, atual comandante do Real, em sua primeira passagem. Depois de deixar o clube madrilenho, foi dono do Málaga por quatro temporadas, antes de vender a equipe a um conglomerado do Qatar.