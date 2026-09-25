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Ex-presidente do Milan, o aeroporto de Malpensa é oficialmente batizado em homenagem a Silvio Berlusconi

Pouco mais de três anos após a sua morte e dois anos depois de a proposta ter sido aceita, foi realizada hoje a cerimônia oficial de nomeação do aeroporto internacional de Milão-Malpensa em homenagem a Silvio Berlusconi. Empresário de sucesso, político objetivamente inovador, para os torcedores do Milan e para muitos jogadores, ele foi o Presidente.


Hoje, no aeroporto de Milão-Malpensa, aconteceu a cerimônia oficial de nomeação em homenagem a Silvio Berlusconi. Quem também falou à margem do evento foi o irmão, Paolo: "Hoje Silvio não está mais aqui, mas está mais vivo do que nunca. Está vivo em suas empresas, em seus feitos esportivos, em seu legado político, em nossas lembranças e em nossos corações. Hoje ele também está aqui, agradeço de coração pelo significado deste reconhecimento, que o liga para sempre à sua amada cidade de Milão"

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