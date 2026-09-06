David Bernstein, ex-presidente do Manchester City, criticou a demora persistente na resolução do caso das 115 acusações dirigidas ao clube, considerando que o gasto de 440 milhões de libras esterlinas pela equipe no mercado de transferências de verão, enquanto o caso ainda segue sem desfecho, "zomba" do sistema da Premier League inglesa.

De acordo com o jornal "Sunday Times", Bernstein, que presidiu o Manchester City entre 1998 e 2003, e a Federação Inglesa entre 2011 e 2013, criticou a ausência de um desfecho para o caso até o momento, além de questionar a forma como a Premier League vem lidando com ele.

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O clube foi alvo de 115 supostas acusações de violação das regras financeiras da liga, em fevereiro de 2023, enquanto as audiências, que se estenderam por 12 semanas, terminaram em dezembro de 2024, mas a comissão independente ainda não emitiu seu veredicto, diante da indicação de que o caso é extremamente complexo.

O Manchester City nega veementemente as acusações dirigidas a ele, enquanto o desfecho do caso pode levar à absolvição do clube, ou expô-lo a punições históricas.

Bernstein, de 83 anos, juntou-se a uma lista crescente de críticos da demora na resolução do caso, isso após o presidente-executivo da Premier League, Richard Masters, reconhecer que a emissão do veredicto "levou mais tempo do que o esperado".

"Enigma"

Bernstein escreveu no "Sunday Times": "Que eles façam isso (o gasto no mercado) no contexto das 115 acusações é algo excepcional, e zomba da regulamentação na liga de maior nível da Inglaterra, que supostamente é a mais bem administrada do mundo".

E prosseguiu: "Por que a liga decidiu perseguir todas as 115 acusações? Isso é um enigma para mim. O bom senso (que é geralmente raro) exigiria simplificar o processo, tomando um punhado dos casos maiores e mais evidentes, e conduzindo-os como casos exemplares.

A justiça tardia é uma justiça incompleta, e quanto mais se prolonga este processo, mais complexas se tornam suas repercussões e seus desafios".

O Manchester City lidera atualmente a tabela de classificação da Premier League, depois de conquistar a pontuação máxima em suas três primeiras partidas na competição, sob o comando do técnico italiano Enzo Maresca, sendo a última delas a vitória sobre o recém-promovido Coventry, pelo placar de (1 a 0), no último sábado.

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