Ex-presidente do Barcelona defende Ronaldinho sobre prisão: 'alguém o enganou'

Sandro Rosell, grande responsável pelas contratações de Neymar e R10, falo sobre a prisão do brasileiro e sobre o possível retorno do craque do PSG

Sandro Rosell foi presidente do entre 2010 e 2014 e foi durante muitos anos membro da diretoria culé. Inclusive, ele foi o grande responsável pela contratação de Ronaldinho Gaúcho em 2003, um dos maiores camisas 10 da história do Barcelona.

Neste momento, R10 está cumprindo prisão domiciliar com seu irmão, Assis, em um luxuoso hotel em Assunção, no , após acusação de porte de documentos falsos. Mas o ex-presidente acredita que o brasileiro seja inocente e tenha sido vítima de um esquema, de uma traição.

“Não tenho dúvidas de que Ronaldinho ainda não sabe por que o prenderam. Alguém o traiu e não lhe explicou a verdade”, afirmou Rosell ao Mundo Deportivo.

O ex-dirigente também disse torcer para que Ronaldinho continue pensando em futebol e sorrindo - a princípio, é isso que está acontecendo, pelo menos de acordo com o que contou o gerente do hotel onde o brasileiro cumpre prisão domiciliar.

“Ele é futebol e sorriso. Espero que ele continue pensando em futebol, mas acima de tudo, que continue sorrindo”.

Ronaldinho foi contratado pelo Barcelona em 2003, após ser campeão mundial com o , em um momento difícil do clube, mas mudou a equipe de patamar. Na Catalunha, o brasileiro foi campeão da , de e conquistou dois prêmios de melhor jogador do mundo.

Rosell também lembrou da contratação de Ronaldinho, de sua importância na história recente do clube e de seu papel no momento em que Messi chegou à equipe profissional.

“Foi uma peça fundamental. A história do Barça mudou. Do pessimismo coletivo ao otimismo. Ele devolveu o sorriso, a mágica e os resultados esportivos ao clube. E também serviu como mentor de Messi”.

Mas além de olhar para o passado, Rosell também está de olho no futuro do clube. O ex-presidente também foi o grande responsável pela contratação de Neymar, em 2013 - foi justamente essa negociação que fez o mandatário renunciar o cargo - e disse que gostaria do retorno do craque brasileiro para atuar ao lado de Messi.

Apesar das diversas especulações envolvendo Neymar e o Barcelona, a imprensa europeia diz que o PSG deseja renovar contrato com seu camisa 10 e prepara uma bolada para convencer o jogador a ficar em Paris.