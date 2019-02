Ex-presidente do Barça ganha liberdade e pode marcar presença no El Clásico

Acusado de corrupção, Sandro Rosell estava preso há mais de 21 meses

Nesta quarta-feira (27), o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell foi autorizado pela Justiça a responder em liberdade até o seu julgamento as acusações de lavagem de dinheiro no processo de venda de direitos televisivos de jogos envolvendo a seleção brasileira.

"Reexaminada a situação dos acusados e levando em consideração que se passaram 21 meses da prisão preventiva e que está próximo o seu máximo legal, a liberdade é acordada sem fiança e sob medidas cautelares", apontou o tribunal.

Após 21 meses detido, o ex-mandatário do Barcelona entre 2010 e 2014, negou ter praticado qualquer irregularidade quando prestou depoimento a um juiz na última terça-feira.

Agora, já em liberdade provisória, Rosell poderá acompanhar o clássico entre Real Madrid e Barça pela semifinal da Copa do Rei, de acordo com o seu advogado, Pau Molins.

"Vamos ver se dá tempo. Rosell já é um homem livre e claro que poderia ir se ele tiver a entrada ou se alguém o convidar. Que o Barça vença", disse.

Após empatar em 1 a 1 no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei no Camp Nou, o Barça precisa de uma vitória simples para avançar à final.