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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Ex-presidente da Federação Espanhola: a candidatura do Marrocos à Copa do Mundo de 2030 nos prejudicou

Marrocos
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Portugal x Croácia
Portugal
Croácia
Marrocos
Espanha
Argentina
EUA
Portugal
Croácia
Canadá

Recentemente, a polêmica em torno da sede da final da próxima Copa do Mundo se intensificou

Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, afirmou que a ideia de se candidatar para sediar a Copa do Mundo de 2030 partiu dele, expressando sua tristeza pelo que descreveu como o “desmantelamento” de alguns aspectos do projeto após sua saída do cargo.

As declarações de Rubiales foram feitas durante uma longa entrevista concedida ao jornal espanhol “Marca”, por ocasião do lançamento de seu novo livro, “Matar a Rubiales” (Matar Rubiales).

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Rubiales abordou diretamente o tema da Copa do Mundo de 2030, em resposta a uma pergunta sobre sua visão atual sobre o assunto, dizendo: “Esse projeto foi impulsionado pela Federação (Espanhola) em cooperação com a Portugal. Lutamos muito na UEFA, mas o governo colocou obstáculos, inclusive com a adesão do Marrocos, o que nos prejudicou”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

E continuou: “A final e uma das partidas das semifinais estavam acordadas a favor da Espanha... Agora, a equipe que concretizou (a candidatura à Copa do Mundo) foi desmantelada; dói-me ver como está sendo administrado o legado que custou tanto para ser construído”.

As declarações de Rubiales surgem em um momento em que a candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030, que reúne Espanha, Portugal e Marrocos, enfrenta forte concorrência pela realização dos jogos mais importantes do torneio, principalmente a final, em meio a uma disputa entre vários grandes estádios, entre os quais se destacam o Santiago Bernabéu e o Camp Nou, na Espanha, e o Estádio Hassan II, no Marrocos.

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