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O ex-jogador da seleção da República da Irlanda James McClean deixou o Derry City, clube de sua cidade natal, após as duas partes concordarem em rescindir seu contrato com efeito imediato. O jogador de lado de campo, de 37 anos, deixa o Brandywell Stadium apenas nove meses depois de voltar do Wrexham, após uma disputa prolongada que o mantinha afastado desde julho.

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Retorno à cidade natal termina antes do previsto

A segunda passagem de McClean pelo Derry City terminou abruptamente, apesar de o veterano ter assinado um “contrato de vários anos” em janeiro, 15 anos após sua venda ao Sunderland, em 2011. Ele deu quatro assistências em 20 jogos antes de disputar sua última partida, contra o Tolka Rovers, pela segunda fase da Copa da FAI, em julho. Depois de ficar no banco sem entrar em campo contra o Rijeka, em 23 de julho, pelas eliminatórias da Liga Conferência, deixou de ser relacionado para os jogos.

Acordo entre as partes põe fim a disputa acirrada

Após um longo impasse provocado pela tentativa inicial do clube de rescindir seu contrato, o Derry anunciou: “O Derry City FC e James McClean confirmam que chegaram a um acordo para rescindir o contrato de James com o clube, com efeito imediato.

“O acordo põe fim à recente disputa. Tanto o clube quanto James estão satisfeitos com o resultado e felizes por poderem seguir em frente de forma construtiva.”

Ao comentar sua saída, McClean acrescentou: “Estou satisfeito por termos chegado a uma solução para essas questões. Embora meu retorno ao clube não tenha dado certo como eu esperava, o Derry City FC sempre terá um lugar especial no meu coração.

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“Quero agradecer aos torcedores pelo apoio e desejar tudo de melhor ao elenco, à comissão técnica, aos funcionários e aos torcedores. Em especial, quero desejar boa sorte ao time na final da Copa da FAI contra o Waterford FC.”

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Presidente exalta a vitoriosa carreira do irlandês

Em suas duas passagens pelo Derry, o ponta marcou 20 gols em 108 partidas. Também disputou 158 jogos da Premier League por Sunderland e West Bromwich Albion, além de ter defendido Wigan Athletic, Stoke City e Wrexham em competições da EFL.

Ao homenagear o jogador, que soma 104 partidas pela seleção, o presidente do clube, Philip O'Doherty, disse: “Em nome de todos no Derry City, quero agradecer a James por sua dedicação ao clube de sua cidade natal.

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“Suas conquistas vão muito além do Brandywell. Disputar 103 partidas pela seleção principal da República da Irlanda é um feito notável, e queremos reconhecer formalmente sua imensa contribuição ao futebol irlandês como um todo.

“Desejamos a ele tudo de melhor para o futuro. Nem o clube nem James McClean farão novos comentários sobre o assunto.”

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Ex-companheiros se preparam para a grande final

Enquanto McClean avalia o próximo passo da carreira como jogador livre no mercado, o Derry, quinto colocado, encerra sua campanha no campeonato nacional fora de casa contra o Sligo Rovers, na sexta-feira. Depois, as atenções no Brandywell se voltarão para o Aviva Stadium no domingo, 8 de novembro, quando o Derry City enfrentará o Waterford na final da Copa da FAI. A conquista do troféu seria a sétima do clube na competição e a primeira desde 2022.