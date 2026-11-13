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O ponta Yannick Bolasie, ex-Crystal Palace e Everton, deixou a Chapecoense antes do previsto após o rebaixamento do clube brasileiro para a Série B. A saída do atacante congolês em comum acordo, nesta quinta-feira, deixa seu próximo passo na carreira indefinido, poucas semanas antes do fim de seu contrato.

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Rescisão em comum acordo encerra passagem de Bolasie pelo Brasil

Bolasie e o clube catarinense concordaram em encerrar antecipadamente o contrato, que originalmente iria até dezembro, depois que o rebaixamento da equipe para a segunda divisão foi confirmado matematicamente. Desde que chegou a Chapecó em janeiro, o atacante teve uma passagem discreta pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil, pela Copa Sul-Sudeste e pelo Campeonato Catarinense. Sua saída antecipada agora traz novas dúvidas sobre onde o veterano jogará em seguida.

Comunicado oficial confirma separação amigável

Apesar das dificuldades da equipe em campo nesta temporada, o jogador de lado de campo continuou sendo uma figura querida nos bastidores, após tratar o clube com carinho e respeito ao longo dos dez meses em que esteve lá.

Ao confirmar sua saída na quinta-feira, um comunicado oficial do clube afirmou: “A Associação Chapecoense de Futebol anuncia oficialmente o encerramento do vínculo contratual com o atacante Bolasie.

“O atleta chegou à Chapecoense no início da temporada de 2026 e disputou 34 partidas oficiais pela equipe, marcando três gols e dando três assistências.

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“Gostaríamos de agradecer a Yannick Bolasie pela dedicação, pelo profissionalismo e pelas contribuições diárias ao longo de sua passagem pelo clube.

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“Nesta nova etapa da carreira, ele parte com nossa gratidão e respeito. Todos no clube desejam muitas felicidades a Yannick e sua família. O clube agradece ao profissional e deseja sucesso em seus próximos desafios.”

Carreira de Bolasie passou por vários continentes

Antes de se mudar para a América do Sul, o jogador da seleção da República Democrática do Congo era mais conhecido por sua passagem pela elite inglesa com Crystal Palace e Everton. Ao longo da carreira na Premier League, o habilidoso atacante acumulou 119 jogos, dez gols e 17 assistências antes de deixar Merseyside em 2021.

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Depois de passagens pela Turquia e pelo País de Gales, ele se adaptou bem ao futebol brasileiro em períodos anteriores no Criciuma e no Cruzeiro. Sua fase mais produtiva no país foi no Criciuma, apelidado de Tigre, onde se firmou como peça importante durante a campanha da equipe na primeira divisão, antes da mudança para Chapecó.

Rebaixada, Chapecoense terá desafio contra o Vasco

Enquanto Bolasie avalia suas opções como jogador livre, a Chapecoense terá de cumprir o restante de seus jogos na primeira divisão sem ele. A equipe recebe o Vasco da Gama no sábado, antes de visitar o Remo em 18 de novembro e receber o Cruzeiro, ex-clube do ponta, três dias depois. Em Santa Catarina, as atenções se voltarão então à reformulação do elenco para a disputa da segunda divisão no ano que vem.