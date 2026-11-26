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O placar não é tudo no Real Madrid, e uma vitória por cinco gols não prova que tudo vai bem. Por trás da goleada por 5 a 1 sobre o PSV, surgiram falhas evidentes, e uma única partida revelou do que o time merengue precisa para voltar ao topo.

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Manolo Romero, ex-olheiro do Real Madrid, não hesitou em colocar o dedo na ferida e fez um pedido claro e direto no programa "El Bar", da rádio espanhola Cadena SER: "O Real Madrid precisa contratar um zagueiro e um meio-campista na janela de transferências de inverno, sem adiamentos nem espera".

"O que aconteceu contra o PSV deve servir de sinal de alerta para a diretoria do clube, apesar da goleada. O time ficou atrás no placar no primeiro tempo e sofreu com uma clara desorganização na escalação, depois de apostar em jogadores sem condições físicas, até que o técnico José Mourinho interveio no intervalo e corrigiu o rumo", disse Romero.

"Primeiro vencer, depois agradar à torcida: essa é a regra número um no Real Madrid, especialmente na Champions League, e Mourinho, há poucos dias, fez exatamente o contrário", acrescentou. Ele afirmou ainda que o primeiro tempo foi dirigido contra o técnico, mas que este teve a coragem de dizer: chega de bobagem. E tudo mudou no segundo tempo.

Para Romero, porém, corrigir os erros dentro de campo não basta, e a verdadeira solução começa no mercado de transferências. "Falta um zagueiro e um meio-campista. Isso não é opinião, é a realidade", afirmou com firmeza.

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Sobre a defesa, Romero explicou que a situação atual não admite surpresas: Huijsen e Konaté são jogadores úteis, mas o que acontece se um deles se lesionar? Já Militão e Rüdiger, no nível atual, podem ser facilmente superados por qualquer atacante, segundo ele.

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Romero pediu a contratação de pelo menos um defensor no próximo mês de dezembro e observou que o retorno de Jacobo Ramón, emprestado ao Como, da Itália, onde joga sob o comando de Cesc Fàbregas, será útil, mas não resolverá sozinho o problema por completo.

O segundo pedido foi ainda mais urgente: a contratação de um meio-campista de alto nível, capaz de impor organização e controle no meio de campo e de dar ao time o equilíbrio que lhe falta nos grandes jogos.

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"Com Bernardo Silva e Güler no meio-campo, não basta. Precisamos de um jogador capaz de jogar futebol de verdade nessa posição, para abrir espaço para Bellingham", disse Romero.

Ele elogiou o astro inglês Jude Bellingham, afirmando que o jogador vive sua melhor fase desde que chegou ao Real Madrid e que se tornou o verdadeiro líder do time em campo. Mas ressaltou que Bellingham não pode fazer tudo sozinho e precisa de alguém que atue atrás dele, o proteja e organize o jogo ao seu redor.

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Sobre Tchouaméni, Romero destacou que ele voltava de lesão e estava mais lento que o normal, mas continua sendo um jogador útil. Já Camavinga está em condição física um pouco melhor que na temporada passada, mas o time ainda precisa de uma peça que complete o quadro.

Romero reconheceu a dificuldade da missão no mercado, explicando que os jogadores que ele gostaria de ver no clube não estão disponíveis, como Declan Rice, Vitinha e Szoboszlai, enquanto Mac Allister vai renovar contrato com o Liverpool. Ainda assim, garantiu que há um ou dois jogadores que podem ser contratados e que o Real Madrid deve ir atrás deles imediatamente.

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Ele sugeriu o nome de Felix Nmecha como uma opção realista, capaz de dar ao meio-campo do Real Madrid a organização necessária: "Precisamos de um jogador capaz de dar alguma organização ao meio, porque, sem isso, vai ser muito difícil".

Romero encerrou com uma mensagem clara à diretoria e ao técnico: se o Real Madrid quer disputar todos os títulos, precisa agir agora. Um zagueiro que proteja o gol e um meio-campista que organize o jogo são a chave para salvar a temporada, antes que a goleada se transforme em apenas um resultado enganoso.