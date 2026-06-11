Hans van der Zee criticou duramente a agência de olheiros GIC, que, após um processo judicial envolvendo as transferências de Lisandro Martínez e Antony para o Manchester United, receberá novamente uma quantia milionária do Ajax. O ex-olheiro-chefe do clube de Amsterdã afirma que a agência não desempenhou qualquer papel na descoberta ou contratação dos dois jogadores.

As declarações de Van der Zee surgem logo após o Tribunal de Justiça de Amsterdã ter dado razão à GIC em recurso. A agência de olheiros Gerards International Consultancy, liderada por Peter Gerards, tem, segundo o tribunal, direito a uma remuneração pelas transferências de Antony e Martínez para o Manchester United em 2022. O Ajax deverá, portanto, pagar cerca de dois milhões de euros, acrescidos de juros legais.

No programa “Vandaag Inside Oranje”, Van der Zee reageu com surpresa ao desenrolar dos acontecimentos. Segundo o ex-olheiro de 70 anos, tanto Martínez quanto Antony foram totalmente descobertos e avaliados pelo próprio Ajax. Ele afirma ter desempenhado um papel importante no processo de olheiros, especialmente no caso de Antony.

“Nós mesmos os descobrimos, com certeza. Vimos o Antony, eu mesmo, na verdade, mais do que qualquer um”, disse Van der Zee.

No entanto, a GIC voltou a ganhar no tribunal em um caso de longa data contra o Ajax. “Esses caras apresentaram no tribunal um contrato assinado pelo Ajax, provavelmente por Marc Overmars”, conta ele.

Van der Zee está visivelmente descontente com as consequências para o Ajax. “Eles dizem ter direito a isso. Agora receberam mais três milhões de euros. Da última vez, receberam cinco milhões de euros. É todo dinheiro que foi pelo ralo no Ajax. Um desperdício”, suspirou ele.

O ex-olheiro-chefe explica como a GIC se envolveu com o clube na época. Segundo ele, a agência não detinha direitos sobre jogadores, mas oferecia ao Ajax listas com talentosos jogadores de futebol sul-americanos. “Eles não têm jogadores próprios, mas vão até Overmars e dizem: ‘Aqui está uma lista de sessenta sul-americanos. Uma espécie de time paralelo de sessenta jogadores’.”

Segundo Van der Zee, foi assinado um acordo do qual o departamento de olheiros não tinha conhecimento. “Então eles dizem: Marc, esse contrato não te custa nada, mas se você contratar um jogador nosso, vamos sentar para negociar. Não sabemos exatamente o que está escrito nele. Marc provavelmente assinou, porque, do contrário, eles não poderiam ganhar o caso. Nós, como olheiros, não sabíamos absolutamente nada disso.”

O ex-funcionário do Ajax mantém que o GIC não teve qualquer envolvimento na contratação de Martínez e Antony. “Antony e Martínez não eram deles, pois ambos tinham seus próprios agentes. Eles não tiveram absolutamente nada a ver com isso, e isso é o mais surpreendente.”

Van der Zee trabalhou no Ajax entre 2007 e 2024 e se aposentou no ano passado.