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Harry Kane ficará meses fora do Bayern de Munique. O clube buscará um substituto no inverno europeu? Hora de conferir alguns nomes!

Um jogador recém-eleito vencedor da Bola de Ouro nunca pode ser substituído assim, sem mais nem menos. Se pudesse, não seria o melhor jogador do mundo. No Bayern de Munique, porém, o problema não é que o substituto de Harry Kane seja muito inferior a ele, como foi Nicolas Jackson na temporada passada, embora o atacante tenha marcado 11 gols pelo clube. O problema é que simplesmente não existe um substituto de ofício.

Após o fim do empréstimo de Jackson, no verão europeu, o clube discutiu a contratação de uma nova opção para o banco. No fim, porém, a diretoria decidiu não contratar ninguém e apostou na possibilidade de improvisar os versáteis Serge Gnabry e Ismael Saibari caso fosse necessário. Agora, Kane ficará fora até março por causa de uma ruptura da sindesmose , e Gnabry e Saibari, as alternativas improvisadas, também estão indisponíveis.

Gnabry, com uma lesão na coxa, pode voltar no início do segundo turno, no começo de janeiro. Saibari, que também sofreu uma ruptura da sindesmose, é esperado em fevereiro. Assim como no caso de Kane, porém, é impossível saber com que rapidez eles voltarão a suportar a carga completa de jogos e alcançar seu melhor nível depois do retorno. Contra o 1. FC Köln e o Lille, o técnico Vincent Kompany improvisou Lennart Karl, Tom Bischof e Konrad Laimer no ataque, sem muito sucesso. Apesar da boa pré-temporada e da impressionante sequência de gols, o promissor Bastian Assomo, de 16 anos , ainda não tem espaço no time principal, sabe-se lá por quê.

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Para não colocar seriamente em risco os objetivos da temporada, o Bayern deveria contratar um substituto para Kane na janela de inverno europeu. O diretor esportivo Max Eberl e o gerente esportivo Christoph Freund ainda não querem confirmar que avaliam essa possibilidade. Mas provavelmente já estão de olho no mercado. Vamos fazer o mesmo.

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Bayern de Munique: quais jogadores sem clube estão disponíveis?

A solução mais simples, naturalmente, seria contratar um jogador sem clube. A vantagem: ele não exigiria pagamento de transferência e poderia jogar imediatamente, ao menos nas competições nacionais, sem precisar esperar a abertura da janela em janeiro. A desvantagem: ele passou as últimas semanas sem treinar com uma equipe e talvez não esteja em plena forma. Ainda assim, há opções interessantes.

Uma delas é Karim Benzema, eleito o melhor jogador do mundo em 2022. O francês de 38 anos está sem clube desde que deixou o Al-Hilal no verão europeu, mas vinha recebendo salários da Arábia Saudita. Mauro Icardi, de 33 anos, ex-Galatasaray, e Anthony Martial, de 30, ex-Monterrey, também estão sem clube. Durante sua passagem pelo Manchester United, Martial chegou a ser ligado a uma possível transferência para Munique.

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O contrato de um velho conhecido também termina no fim de dezembro: Eric Maxim Choupo-Moting. Hoje com 37 anos, ele jogou pelo Bayern de 2020 a 2024. Inicialmente, cumpriu muito bem o papel de reserva de Robert Lewandowski, mas passou a sofrer com lesões após uma custosa renovação de contrato . Nesta temporada, marcou cinco gols em 23 partidas pelo New York Red Bulls, a maioria delas com poucos minutos em campo. Segundo a Sky , o nome de Choupo-Moting já foi discutido internamente no Bayern .

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Bayern de Munique: Tresoldi ou Ebnoutalib como contratações para o futuro?

Outra possibilidade seria contratar um atacante com maior perspectiva de futuro. Alguém que não apenas ajudasse como substituto imediato, mas que também pudesse ser preparado para servir de alternativa a Kane no médio prazo e, talvez, sucedê-lo no longo prazo. A solução ideal nesse caso seria Nicolo Tresoldi. O jogador de 22 anos marca gols em série pelo Club Brugge e é considerado a maior promessa para o ataque de duas seleções: Alemanha e Itália .

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Depois do retorno de Kane, porém, Tresoldi inevitavelmente passaria bastante tempo no banco do Bayern. Resta saber se ele estaria disposto a isso. Seu contrato com o Club Brugge vai até 2029, e a transferência provavelmente custaria pelo menos 40 milhões de euros. Há um detalhe delicado: Tresoldi é representado pela agência 11WINS, que também cuida, entre outros, dos interesses de Jamal Musiala. A relação entre o Bayern e a 11WINS está desgastada pelas discussões atuais sobre Musiala , embora um comunicado divulgado na quarta-feira mencione um "diálogo construtivo".

Younes Ebnoutalib, atacante da seleção, se encaixa na mesma categoria de possível contratação que Tresoldi. Nesta temporada, o jogador de 23 anos já marcou oito gols em 12 partidas oficiais pelo Eintracht Frankfurt, com o qual tem contrato até 2031. Ebnoutalib é ligado ao Borussia Dortmund há algum tempo, especialmente porque o diretor esportivo do clube, Ole Book, o conhece dos tempos em que trabalharam juntos no SV Elversberg. Segundo a Sport Bild, o Bayern também entrou na disputa . Fala-se em uma transferência de 30 a 40 milhões de euros.

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Nick Woltemade, por sua vez, não é uma opção, embora o Bayern tenha tentado contratá-lo intensamente no verão europeu de 2025. O jogador de 24 anos está emprestado pelo Newcastle United à Juventus, onde melhorou recentemente após dificuldades no início. Como Woltemade também atuou pelo Newcastle no começo da temporada, ele não poderia jogar pelo Bayern nesta campanha e, por isso, está fora de cogitação para a janela de inverno europeu.

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Que outros atacantes são ligados ao Bayern de Munique?

A situação de Sasa Kalajdzic, de 29 anos, é diferente. O atacante de dois metros de altura já esteve entre os candidatos a reforçar o Bayern após sua grande fase no Stuttgart, mas se transferiu para o Wolverhampton em 2022. Depois de uma sequência trágica de lesões, Kalajdzic voltou a se destacar recentemente em seu país natal, a Áustria, pelo LASK. Sky, o comentarista Dietmar Hamann especulou recentemente sobre uma possível retomada do interesse do Bayern . "É uma honra para mim, claro", respondeu Kalajdzic. "Mas isso não me interessa."

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Nos últimos dias, diversos especialistas e sites de transferências, com graus variados de credibilidade, ligaram muitos outros atacantes ao Bayern.

Um deles é Folarin Balogun, de 25 anos: ele ficou famoso na Copa do Mundo por ter sua suspensão revogada após uma intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e atualmente é apenas uma opção no banco do Monaco. Gabriel Jesus, de 29 anos, também não é titular do Barcelona. E que tal uma volta de Joshua Zirkzee, de 25 anos? Ele chegou ao time principal no Bayern, mas enfrenta dificuldades no Manchester United desde 2024.

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Todos têm potencial, mas atualmente estão longe da melhor forma. A situação de Amine Gouiri, de 26 anos, é diferente. O jogador da seleção argelina faz uma grande temporada pelo Olympique de Marselha e poderia atuar tanto como centroavante quanto pela ponta esquerda.