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O ex-meio-campista de Manchester United e Everton Morgan Schneiderlin acredita que será impossível para o zagueiro William Saliba, do Arsenal, recusar o Real Madrid. Depois de jogar ao lado do compatriota no Nice em 2021, o francês aposentado espera que Saliba fique tentado quando receber uma proposta.

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Zagueiro francês atrai gigantes espanhóis

Schneiderlin preocupou os torcedores do Arsenal ao alertar que Saliba terá dificuldade para resistir ao Bernabeu quando começar a inevitável investida por sua contratação. Contratado do Saint-Etienne por 27 milhões de libras em 2019, o jogador da seleção francesa se tornou um dos melhores zagueiros da Europa sob o comando de Mikel Arteta. As constantes especulações sobre o interesse dos gigantes espanhóis chegaram a levar Arteta a conversar sobre o assunto com o jogador na temporada passada.

Ex-companheiro elogia mentalidade de elite

Embora o zagueiro tenha revelado ao técnico, durante essas conversas, que estava feliz no Emirates Stadium, seu ex-companheiro na Ligue 1 acredita que uma transferência para a Espanha pode ser tentadora demais. Hoje com 37 anos e aposentado desde 2024, Schneiderlin acompanhou de perto a ascensão de seu compatriota durante a única temporada em que jogaram juntos na Riviera Francesa e está convencido de que ele se tornou um jogador de classe mundial.

Em entrevista à ComeOn, o ex-meio-campista disse: "William Saliba no Real Madrid? Isso é algo que ele terá de decidir por conta própria. Não cabe a mim dizer se ele deve ficar no Arsenal ou ir para o Madrid, mas o que sei, por ter jogado ao lado dele, é que ele é um zagueiro de alto nível, com uma mentalidade de elite e que sempre quer melhorar. Ele está voltando agora de uma lesão longa, mas acho que a pergunta mais importante é para o Arsenal: se perder Saliba, quem vai colocar no lugar dele?"

Substituir Saliba pode ser um problema para o Arsenal

Convencido de que o Arsenal enfrentaria um grande dilema para substituir uma peça tão importante no centro da defesa, Schneiderlin lembrou que aconselhou clubes de elite a contratar o jovem muito antes de seu valor disparar.

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Ao falar mais sobre o poder de atração do Real Madrid, ele continuou: "Há pouquíssimos zagueiros no mundo hoje capazes de ter atuações desse nível. Eu disse isso muitos anos atrás, quando ele jogava pelo Nice: se eu fosse um grande clube, iria contratá-lo imediatamente, porque, mais adiante, seu preço ficaria alto demais.

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"Ele é um jogador incrível para se ter no time. Mas, quando surge uma decisão como essa, há alguns clubes que você simplesmente não pode recusar ao longo da carreira, e o Real Madrid é um deles."

Retorno aos gramados antecede viagem a Tyneside

Saliba já voltou a jogar após um período afastado por um problema nas costas. No entanto, o zagueiro ficou fora da convocação da França para os confrontos deste mês contra Itália e Turquia pela Liga das Nações. Ainda assim, a expectativa é que ele esteja plenamente recuperado quando o Arsenal visitar o Newcastle United pela Premier League, em 21 de novembro.