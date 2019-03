Ex-Manchester United, Fellaini anuncia aposentadoria da Bélgica

O meio-campista diz que sua decisão vai ajudar para que jovens valores consigam cada vez mais espaço na seleção

Marouane Fellaini anunciou a sua aposentadoria da seleção belga. O meio-campista de 31 anos teve passagens marcantes por Everton e Manchester United antes de acertar, recentemente, sua ida para o Shandong Luneng, da China.

“Após representar a Bélgica no mais alto nível por 12 anos, decidi me aposentar da seleção. Não foi uma decisão fácil para mim”, afirmou em recado veiculado em suas redes sociais. “No entanto, acho que é o momento certo para eu me aposentar e permitir que a próxima geração de jogadores belgas continue este período de tanto sucesso na história do futebol belga”.

“Foi uma honra representar o meu país 87 vezes e ser parte de duas Copas do Mundo e Eurocopas (...) Desejo ao treinador e ao grupo todo o sucesso nas próximas Eliminatórias para a Euro. Muito obrigado, Bélgica”, finalizou na mensagem.

Fellaini foi parte importante da Bélgica que, em 2018, alcançou a sua melhor colocação na história dos Mundiais, ao garantir o terceiro lugar contra a Inglaterra.